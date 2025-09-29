Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanlığı, bugün İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz’de etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öğle saatlerinden itibaren başlayacak

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde sağanak yağışın kuvvetli olması öngörülüyor.

Akşam saatlerinde geniş alanda etkili olacak

Açıklamada, akşam saatlerinden sonra ise İç Anadolu’nun kuzeybatısında (Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale’nin kuzeyi) ile Orta Karadeniz’de (Samsun, Çorum ve Amasya) yağışların yer yer kuvvetleneceği belirtildi.

Tedbir çağrısı yapıldı

Vatandaşların ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı. Bakanlık, yetkililerden gelecek uyarıların takip edilmesi gerektiğini de hatırlattı.