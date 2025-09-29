Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu’na ait ‘Johnny M’ adlı tekne, su alarak arızalandı. Teknedeki yolcular, yardım çağrısında bulundu.
Türkiye koordinasyonu devreye girdi
Yaşanan gelişmenin ardından Türkiye’nin hızlı koordinasyonu ile tahliye operasyonu başlatıldı. Teknedeki yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.
Türk Kızılay sahada görev aldı
Küresel Sumud Filosu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonun Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılay’ın sahadaki katkıları sayesinde sorunsuz gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, sürece katkı sağlayan Türk hükümetine ve Türk Kızılay’a teşekkür edildi.
Kaynak: DHA