iPhone 18 Pro, batarya tarafında bölgesel bir ayrışmayla gündeme geldi. Sızıntılara göre Apple, Çin pazarı ile küresel pazarlar için farklı kapasiteler tercih edebilir; bu da donanım yapılandırmasında dikkat çeken bir farka işaret ediyor.

iPhone 18 Pro batarya kapasitesi pazara göre nasıl değişiyor?

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre Çin için hazırlanan prototiplerde batarya 4.056 mAh civarında. ABD ve diğer küresel pazarlarda ise bu rakam 4.288 mAh seviyesine çıkıyor.

İki pazar arasındaki 232 mAh'lik fark, Apple'ın bölgesel koşullara göre ürün optimizasyonu yaptığını düşündürüyor. Çin'deki yerel rakiplerin yükselişi, şirketi daha rekabetçi fiyatlara ve buna bağlı esnek donanım kararlarına yöneltiyor.

iPhone 18 Pro hangi işlemciyle gelecek?

Performans tarafında en büyük yeniliklerden biri çip seçimi olacak. Cihazın 2nm üretim sürecinden geçen A20 Pro işlemciyi kullanması bekleniyor.

Bu üretim teknolojisi, hem güç verimliliği hem de işlem gücü açısından ciddi bir sıçrama vadediyor. Daha küçük üretim sürecinin, batarya ömrüne de olumlu yansıması bekleniyor.

iPhone 18 Pro kamera sisteminde ne değişiyor?

Kamera, bu modelin öne çıkan yükseltme alanlarından biri. Yeni sistemde değişken diyafram teknolojisinin yer alacağı belirtiliyor.

Bu özellik, farklı ışık koşullarında daha esnek ve kaliteli fotoğraf çekimine olanak tanıyor. Donanımın maliyetli olduğu biliniyor; ancak raporlara göre Apple bu yükü tüketiciye yansıtmak yerine kendi bünyesinde karşılamayı planlıyor. Şirketin üst segment kullanıcıyı kaybetmemek için kâr marjından feragat edebileceği değerlendiriliyor.

iPhone 18 Pro tasarımı nasıl olacak?

Tasarım tarafında köklü bir değişiklik beklenmiyor. Sızdırılan detaylar, koyu kiraz rengi dahil dört farklı renk seçeneğine işaret ediyor.

iPhone 18 Pro, dış görünüşten çok iç donanım iyileştirmelerine odaklanan bir model olarak konumlanıyor. Apple'ın asıl radikal tasarım değişikliklerini 2027'deki 20. yıl dönümü modeline sakladığı düşünülüyor. Tüm bu bilgiler henüz iddia düzeyinde kalıyor.