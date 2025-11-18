A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Buraya hazırlık maçı için gelmedik”

Montella, İspanya karşılaşmasının grup adına belirleyici olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bizim için çok önemli bir maç. Hazırlık maçı oynamaya gelmedik buraya. Çıktığımız her maçta kazanmak isteyen bir ekibiz. Kadroda rekabet çok yüksek ve yarın sahaya çıkan oyuncularımızla beraber iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız.”

“Grup performansımızı küçümsemeyin: Son 5 maçta 15 gol attık”

İtalyan teknik adam, eleme grubundaki genel performanstan memnun olduğunu belirtti:

“İspanya maçı hariç iyi bir grafik çizdik.”

“Son 5 maçta 15 gol attık, ben yakın zamanda böyle bir dönem hatırlamıyorum.”

“Gürcistan’ı iki maçta da yenerek doğrudan rakibimizi geride bıraktık.”

“İspanya dünyanın bir numarası”

Rakibi öven Montella, yine de galibiyet hedefinden vazgeçmedi:

“Şu anda İspanya dünyanın en iyi takımı. Topa sahip olmada bir numaralar. Ama kendi futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. İyi sonuç alıp devamlılığımızı sürdürmek istiyoruz.”

“İlk maçtaki hatamız dengemizi kaybetmekti”

Montella, ilk maçtaki yenilgiyi değerlendirirken dengeli oyunun önemine dikkat çekti:

“İlk maçta dengeli değildik. Bu seviyede dengeyi kaybettiğiniz an cezayı kesiyorlar. Yarın mental enerjimiz yüksek, buna hazır geldik.”

“Arda dünyanın en iyilerinden biri olabilir”

Genç yıldız Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf eden Montella:

“Her gün gelişiyor. Hırsı, yeteneği ve oyun zekâsıyla öne çıkıyor. Kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi olabilir. Kalbimle söylüyorum, onda bu potansiyel var.”

Kart sınırındakiler tribünde kalabilir

Tecrübeli teknik adam, sarı kart ceza sınırında olan futbolcuları riske etmeyi düşünmediklerini belirtti:

“İspanya karşısında kart sınırındakileri oynatmamak pragmatik bir karar olur.”

Kutucu tercihini açıkladı: “Mesafe avantajı ve tanıdığımız bir oyuncu”

Montella, son dakika kadroya dahil edilen Ahmed Kutucu tercihine de açıklık getirdi:

“Aral Şimşir yürüyemeyecek durumdaydı. Kerem’i de riske etmek istemedik. Ahmed hem sağ hem sol kanatta oynayabilen bir oyuncu ve bize yakın konumdaydı. Tanıdığımız, sistemimizi bilen bir futbolcu.”

“A Milli Takım için karar alıyorum, kimseyi memnun etmek zorunda değilim”

Montella, oyuncu tercihleri üzerinden yapılan eleştirilere karşı net konuştu:

“Hiçbir futbolcuyu ya da kulübü memnun etmek için karar almıyorum. A Milli Takım’ın geleceğini düşünerek karar veriyorum. Sevmeyebilirsiniz ama durum bu.”

“Uluslar Ligi’yle bu seviyedeki maçları daha sık oynayacağız”

Yüksek tempolu karşılaşmaları sevdiğini belirten Montella:

“Futbolculuk dönemimde de en sevdiğim maçlar böyle maçlardı. Adrenalin yüksek olur. Uluslar Ligi A Ligi’ne yükseldiğimiz için bu seviyelerde daha çok maça çıkacağız.”

“Amerika kıtasında tek grup var, Avrupa’da sistem adil değil”

Montella, eleme sistemine ilişkin eleştirisini de dile getirdi:

“Amerika kıtasında tek grup var ve Dünya Kupası’na katılmak daha kolay. Avrupa’daki sistemin adil olduğunu düşünmüyorum. Gelecekte değişebilir.”