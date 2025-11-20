EuroLeague’in 12. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında güçlü İspanyol ekibi Barcelona’yı ağırladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele, son ana kadar büyük bir heyecanla takip edildi.

Efes geri döndü, maçı tek sayıyla kazandı

Karşılaşmanın sonunda hata yapmayan Anadolu Efes, parkeden 74-73 galip ayrılarak kritik bir zafer elde etti. İlk yarıda çift haneli farkla geriye düşen lacivert-beyazlılar, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atarak taraftarlarını ayağa kaldırdı.

Bu galibiyetle Anadolu Efes, ligde üst üste ikinci, toplamda ise beşinci galibiyetini aldı. Barcelona ise sezonun beşinci yenilgisini hanesine yazdırdı.

Maçın çeyrek sonuçları

Mücadelede periyotlar boyunca oyun dengesi sürekli değişirken skor dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

1. Çeyrek: Anadolu Efes 18-19 Barcelona

2. Çeyrek: Anadolu Efes 35-46 Barcelona

3. Çeyrek: Anadolu Efes 58-55 Barcelona

4. Çeyrek: Anadolu Efes 74-73 Barcelona

Özellikle üçüncü çeyrekte gelen 23-9’luk Efes serisi, maçın kırılma anlarından biri oldu.

Sıradaki rakip Monaco

EuroLeague maratonunda Anadolu Efes, gelecek hafta zorlu Monaco deplasmanına çıkacak. Barcelona ise kendi sahasında ASVEL’i konuk ederek toparlanmaya çalışacak.

Efes’te moral yüksek

Kritik galibiyet sonrası takımda morallerin yükseldiği belirtilirken, teknik ekibin özellikle ikinci yarıdaki savunma direncinden memnun olduğu aktarıldı. Taraftarlar ise sosyal medyada mücadeleyi “sezonun en heyecanlı maçı” olarak nitelendirdi.