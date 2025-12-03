Anadolu Efes, takım kaptanı Shane Larkin’in sakatlığıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. EuroLeague’in 11. haftasında Bayern Münih karşılaşmasında sol kasık bölgesinden sakatlanan yıldız oyuncunun ABD’de ameliyat edildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, yapılan tetkik ve muayenelerin ardından Larkin'in sol kasık tendonundan ameliyat olmasına karar verildiği ifade edildi.

Operasyon başarılı geçti

Anadolu Efes Sağlık Ekibi’nden Dr. Uğur Diliçıkık, operasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek Larkin için 2 aylık bir rehabilitasyon süreci öngörüldüğünü açıkladı.

Dr. Diliçıkık, “Ameliyat olumlu geçti. Oyuncumuzun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Efes, yıldız oyuncusunu kritik dönemde kaybetti

EuroLeague ve Süper Lig’de yoğun fikstürde mücadele eden Anadolu Efes’in, takımın lider isimlerinden Larkin’i iki ay boyunca kullanamayacak olması teknik ekip açısından önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Larkin’in rehabilitasyon sürecinin Türkiye ve ABD’de kulübün sağlık heyetiyle koordineli şekilde yürütüleceği aktarıldı.