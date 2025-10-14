A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda şov yapmaya devam ediyor. Bizim Çocuklar, grubun 4. maçında Kocaeli'nin ev sahipliği yaptığı müsabakada Gürcistan'ı konuk etti. İkincilikteki en büyük rakip olan Gürcistan'ı yenerek play-off biletine bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen A Milli Takım, mutlak galibiyet parolasıyla yeşil zemine çıktı.

Bizim Çocuklar şov yaptı!

Bulgaristan karşısında alınan farklı galibiyetini pekiştirmek isteyen A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. A Milli Futbol Takımı'mıza galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Kenan Yıldız, 22. ve 52. dakikalarda Merih Demiral, 35. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Gürcistan'ın tek golü, 64. dakikada Giorgi Kochorashvili'den geldi.

İlk 11'ler!

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili, Kvaratshkelia, Davitashvili, Mikautadze

Tüm gelir Gazze'ye!

Türkiye-Gürcistan maçında elde edilen tüm gelir, Gazze'ye bağışlanacak.