EuroLeague’in 5. haftasında Anadolu Efes, eski koçu Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos’u Sinan Erdem Spor Salonu’nda konuk etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada lacivert-beyazlılar, etkili başladığı maçı ikinci yarıda kontrolü kaybederek 95-81 mağlup tamamladı.

Dengeli başlayan ilk periyot

Maçın açılış sayısını 40. saniyede pota altında Ercan Osmani kaydetti. Karşılıklı basketlerle geçen ilk beş dakika 12-12 eşitlikle sonuçlandı. Çeyreğin son bölümlerinde Sloukas’ın üç sayılık isabetiyle öne geçen konuk ekip, Cedi Osman’ın serbest atışlarıyla ilk periyodu 22-21 önde tamamladı.

Efes farkı kapattı, devre 1 sayı farkla geçildi

İkinci periyoda 8-2’lik bir seriyle başlayan Panathinaikos farkı açarken, Efes Larkin’in enerjisiyle oyunda tutundu. Periyot sonunda Beaubois’ın üçlüğüyle fark 1 sayıya kadar indi ve Anadolu Efes soyunma odasına 43-42 geride girdi.

Üçüncü çeyrekte savunma çöktü

İkinci yarıya etkili başlayan Efes, Larkin ve Smits’in sayılarıyla oyuna tutunmaya çalışsa da pota altındaki savunma zaafı farkın açılmasına neden oldu. Özellikle iki uzun oyuncusunun sakatlanmasıyla boyalı alanda etkisiz kalan lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 69-52 geride tamamladı.

Son çeyrekte reaksiyon gecikti

Maçın son periyodunda Anadolu Efes, art arda bulduğu üç sayılık atışlarla farkı eritmeye çalıştı ancak istediği seri yakalanamadı. Panathinaikos kontrollü oyununu sürdürerek mücadeleden 95-81 galip ayrıldı.

Cedi Osman yıldızlaştı

Karşılaşmanın en skorer ismi, Panathinaikos formasıyla 29 sayı atan Cedi Osman oldu. Milli oyuncu, eski takımına karşı etkili performansıyla dikkat çekerken, Ömer Faruk Yurtseven de 15 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Ercan Osmani ve Papagiannis sakatlandı

Maçın ilk dakikalarında Anadolu Efes’ten Ercan Osmani, yaşadığı sakatlık sonrası soyunma odasına gitti. Ardından Panathinaikos’un dev pivotu Papagiannis de pota altında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Yunan oyuncu tekerlekli sandalye ile sahadan çıkarıldı. Her iki isim de ikinci yarıda forma giyemedi.

Tribünlerde büyük destek

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Anadolu Efes taraftarı tribünleri doldurdu. Maç boyunca takımlarına büyük destek veren taraftarlar, özellikle üçüncü çeyrekte farkın açılmasına rağmen tezahüratlarını sürdürdü.

