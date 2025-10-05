ABD’li emekli albay ve eski diplomat Mary Ann Wright, 2010’daki Mavi Marmara Filosu’ndan bu yana Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun aktif üyesi olarak 35’ten fazla geminin Gazze’ye ulaşmasına öncülük etti. Wright, “Bir geminin alıkonulması, duracağımız anlamına gelmiyor. Yeni filolar hazırlıyoruz, çünkü bu soykırımı durdurmak hepimizin sorumluluğu” dedi.

Wright, aktivizmi kişisel bir ahlaki sorumluluk olarak tanımlayarak, “Vicdan gemisi de dahil olmak üzere bu gemiler, dünya vatandaşları olarak Gazze’deki katliama ortak olmamayı seçtiğimizin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail politikalarına eleştiri

Amerikalı aktivist, hükümetin İsrail’e verdiği desteği sert bir dille eleştirerek, “Bir ABD vatandaşı olarak hükümetimizin gırtlağına kadar soykırımın içinde olduğunu görüyorum. Vatandaşların ‘Soykırıma, etnik temizliğe hayır!’ demesi gerekiyor” dedi. Wright, Küresel Sumud Filosu’nun uluslararası sularda durdurulmasını da uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Aşırı sağcı İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in, aktivistleri hapsetme önerisine tepki gösteren Wright, “Soykırıma karşı çıktığınız için hapse atılmak delilik. Asıl karşı çıkmamız gereken, 60 bin Filistinliyi katledilmesini normal gören kişiler” diye konuştu.

Gemiler abluka kalkana kadar yola devam edecek

Mary Ann Wright, Malta açıklarında Vicdan Gemisi’nin İsrail saldırısına uğradığını hatırlatarak, gemideki aktivistlerin silahsız olduğunu vurguladı. “Biz, bir yük olmak istiyoruz. Çünkü İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’da yaptığı yıkımı yavaşlatmak için elimizden geleni yapmak bizim sorumluluğumuz” dedi.

Wright, her müdahaleden sonra yeni filolar hazırladıklarını ve gemilerin abluka kalkana, Filistin özgürleşene kadar yoluna devam edeceğini belirtti. Gazze’deki insanların zor koşullarda yaşamaya devam etmesiyle motivasyon bulduğunu ifade ederek, “Onlarla dayanışma içinde olmayı sürdürmeliyiz” dedi.

Filolarda çeşitlilik ve dayanışma

Wright, filolara katılanların farklı meslek gruplarından olduğunu ve bu çeşitliliğin toplumun geniş kesiminin soykırıma karşı durduğunu gösterdiğini söyledi. Doktorlar, milletvekilleri, gazeteciler ve profesörler dahil pek çok kişi Gazze’ye yardım için filolara katıldı. Wright, “2009’dan bu yana Gazze’ye 8 kez gittim ve oradaki insanların durumunu gördüm. Herkesin, ister doktor, ister avukat, ister sıradan vatandaş, İsrail’e ve kendi hükümetlerimize karşı durması önemli” dedi.