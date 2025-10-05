Son Mühür- Yeni Kaledonya'nın en ünlü kulübü As Magerta, Fransa Kupası (Coupe de France)'da bölgeyi temsil edecek.

Kanaryalar lakaplı, geyik sembollü kulüp yedinci turda ev sahibi avantajına sahip olacak.

Bu, Fransa'dan bir takımın en uzak katılımcı bölge olan Yeni Kaledonya'ya her biri yaklaşık 17.000 km'lik bir yolculuk yapacağı anlamına geliyor.

Fransa'da kura sonucu merakla bekleniyor...



Spor gazetecisi Harun Gündüz

''Fransa’nın sömürgelerinden Yeni Kaledonya kulübü AS Magenta, Fransa Kupası’na ev sahibi avantajına sahip olarak katılıyormuş. Fransa’dan Magenta’yla eşleşen kulüp 17.000 km'lik bir yolculuk yapacak. Kupaya verdikleri önem çok acayip.'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

As Magenta maçlarını 10 bin seyirci kapasitesine sahip Stade Numa-Daly Magenta'da oynuyor.