Son Mühür- Geçtiğimiz haftalarda kolundaki yırtığın ilerlediğini duyuran ünlü oyuncu Ceyda Ateş, sağlık durumu hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Eşi Buğra Toplusoy ile hastaneye giden Ateş, omzuna iğne yapıldığı anları sosyal medya hesabında takipçilerine gösterdi.

Ağrının nedeni ortaya çıktı

Hastanede yapılan kontrollerin ardından Ateş’in şiddetli ağrılarının kaynağının omzunda oluşan kalsiyum birikmesi olduğu tespit edildi. Uzman doktorlar, bu birikmenin yoğun ve batıcı ağrılara yol açtığını aktardı.

“Doktor, en sevmediğim ameliyatlardan biri dedi”

Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tedavi sürecini şu sözlerle anlattı: “Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor.

Çünkü oldukça zorlu bir işlem. Doktor, ‘En sevmediğim ameliyatlardan biri’ dedi. Bu kalsiyum birikmesi yoğun ağrıya neden oluyormuş.

Şu anda bölgeye kortizonlu iğne yapıldı ve üç hafta sonra kontrol edilecek. Eğer bu tedavi yeterli olmazsa PRP uygulamasına başlanacak.”

Takipçilerini sürece ortak etti

Ünlü oyuncu hem hastane sürecini hem de tedavi aşamalarını sosyal medyada paylaşarak takipçilerini bilgilendirmeyi sürdürüyor. Ateş’in sağlık durumu, hayranları tarafından yakından takip ediliyor.