Son Mühür- MasterChef Türkiye’nin 26 Kasım 2025 tarihli bölümü izleyicilerin büyük ilgisiyle ekranlara geldi. Jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın değerlendirmeleriyle şekillenen eleme turunda dört yarışmacı, yarışmada kalabilmek için tüm becerilerini sergiledi.

Eleme potasında dört iddialı isim

Haftanın potasına Ayla, Çağatay, Murat Can ve Mert girdi. Yarışmacılar, hazırladıkları tabaklarla jüriyi etkilemeye çalışırken, gecenin kaderini belirleyecek değerlendirmeler büyük merakla beklendi.

Gecenin sonucunu belirleyen tabak

Yapılan değerlendirmeler sonunda, hazırladığı tabağın jüri tarafından en zayıf bulunan isim Murat Can oldu. Böylece yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu.

Murat Can’ın vedası izleyiciyi ikiye böldü

Yarışmadan elenen Murat Can’ın vedası sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı izleyiciler elenmenin doğru karar olduğunu savunurken, bir kısmı ise Murat Can’ın yarışmada daha uzun süre kalması gerektiğini ifade etti.

MasterChef Türkiye’de rekabet devam ediyor

Eleme gecesinin ardından geriye kalan yarışmacılar final yolunda mücadele etmeyi sürdürüyor. MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle yine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek.