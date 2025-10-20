Kanal D'nin 2025 yapımı dizisi Güller ve Günahlar'da Berrak Tecer karakterini canlandıran Oya Unustası, Türk dizi ve sinema dünyasının yükselen yıldızlarından biri. 31 Mart 1988'de İstanbul'da doğan Unustası, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde flüt eğitimi aldı ve oyunculuk kariyerine 2011'de adım attı. Aslen İzmir'in Buca ilçesinden olan oyuncu, anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Bulgaristan göçmeni kökenlere sahip. 2021'den beri oyuncu Ahmet Tansu Taşanlar ile evli olan Unustası, Miss Turkey 2013'te ilk 20'ye girmiş bir isim.

Oya Unustası Kimdir?

Oya Unustası, 2011'den beri mesleğinde aktif rol alıyor ve başlıca yapımları arasında İzmir Çetesi (2011, Duru - Star TV), Sevdaluk (2013, Gülben Gedik - Show TV), Diriliş Ertuğrul (2018, Sugay Hatun - TRT 1), Hercai (2019-2021, Gönül Aslanbey - atv), Ömer (2024, Aliye - Star TV) ile Sen Ağlama İstanbul (2025, Rüya - Kanal D) yer alıyor. İnternet dizilerinden 1973: Biltmore Oteli Cinayeti (2023, Sina Baydur - tabii) ve yakında Masumiyet Müzesi (Netflix), sinemadan Kaybedenler Kulübü (2011, Bardaki Kız), tiyatrodan ise Çok Satanlar (2017) gibi eserler kariyerini zenginleştiriyor. Unustası, flütçü kimliğinden oyunculuğa uzanan yolculuğuyla sektörde saygın bir yer edindi ve gelecek projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Kaç Yaşında? 31 Mart 1988 doğumlu, 20 Ekim 2025 itibarıyla 37 yaşındadır.

31 Mart 1988 doğumlu, 20 Ekim 2025 itibarıyla 37 yaşındadır. Nereli? İstanbul'da doğdu, aslen İzmir Buca'lıdır. Aile kökeni göçmenlik tarihine dayanıyor.

İstanbul'da doğdu, aslen İzmir Buca'lıdır. Aile kökeni göçmenlik tarihine dayanıyor. Eğitim ve Başlangıç: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Flüt Bölümü mezunu. Oyunculuk eğitimini Ayla Algan'dan aldı ve kariyerine sinema ile başladı.

Oya Unustası'nın Oynadığı Diziler ve Filmler:

Oya Unustası, 2011'den beri aktif olarak rol alıyor. İşte başlıca yapımları (yıl, rol ve kanal/stüdyo ile birlikte):

Televizyon Dizileri:

2011: İzmir Çetesi - Duru (Star TV)

2012: Akasya Durağı - Aylin (TRT 1)

2013: Sevdaluk - Gülben Gedik (Show TV)

2014: Beyaz Karanfil - Nilüfer Korkmaz (atv)

2015: Kalbim Ege'de Kaldı - Zeliha Gıpgıp (Kanal D)

2018: Diriliş Ertuğrul - Sugay Hatun (TRT 1)

2018: Masum Değiliz - Ceyda Koruhan (atv)

2019-2021: Hercai - Gönül Aslanbey (atv)

2024: Ömer - Aliye (Star TV)

2025: Sen Ağlama İstanbul - Rüya (Kanal D)

2025-: Güller ve Günahlar - Berrak Tecer (Kanal D) (Mevcut projesi)

İnternet Dizileri:

2023: 1973: Biltmore Oteli Cinayeti - Sina Baydur (tabii)

Yakında: Masumiyet Müzesi - Sibel (Netflix)

Sinema Filmleri:

2011: Kaybedenler Kulübü - Bardaki Kız (Yönetmen: Tolga Örnek)

Tiyatro:

2017: Çok Satanlar

Oya Unustası, Hercai gibi uzun soluklu dizilerle tanındı ve son dönemde Güller ve Günahlar ile ekranda. Kariyerini tiyatro ve sinemaya da yaymayı sürdürüyor.