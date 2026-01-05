türkiye'nin birçok ili çetin bir don ve buzlanma ile mücadele ediyor. Kış koşullarında artan buzlanma nedeniyle yaşanan düşmeler, özellikle şehir merkezlerinde ciddi yaralanmalara yol açabiliyor. Uzmanlara göre düşme sırasında vücudun gergin olması, darbenin şiddetini artırıyor ve yaralanma riskini yükseltiyor.

Vücudu gevşek tutmak darbeyi azaltıyor

Düşme anında vücudun mümkün olduğunca gevşek bırakılması gerektiği belirtiliyor. Kasların kasılı olması, çarpma etkisini artırırken rahat bir duruş, enerjinin vücuda daha dengeli yayılmasını sağlıyor. Bu sayede darbenin şiddeti azalıyor.

Dizleri bükmek ve yere yakın düşmek koruyucu etki sağlıyor

Uzmanlar, düşme sırasında dizlerin bükülmesini ve vücudun yere daha yakın bir pozisyonda olmasını öneriyor. Ağırlık merkezinin alçaltılması, düşme yüksekliğini azaltarak olası travmaların önüne geçiyor.

Yan ve kalça bölgesine yönelmek daha güvenli

Düz ya da sırt üstü düşmelerin riskli olduğu vurgulanıyor. Kalça ve yan bölgelerin daha korunaklı olduğu, bu alanlara yönelerek düşmenin yaralanma ihtimalini düşürdüğü ifade ediliyor. Bu bölgelerdeki doğal yağ dokusu darbenin etkisini azaltıyor.

Başın korunması en kritik adım

Düşme anında çenenin göğse yaklaştırılması, başın geriye savrulmasını önlüyor. Kafaya alınan darbelerin en tehlikeli yaralanmalara neden olduğu belirtilirken, başın korunmasının hayati önem taşıdığı aktarılıyor.

Kolları uzatmak kırık riskini artırıyor

İnsanların refleks olarak ellerini yere uzattığına dikkat çeken uzmanlar, bu hareketin bilek, dirsek ve omuz kırıklarına yol açtığını belirtiyor. Kolların gövdeye yakın tutulması veya göğüs üzerinde çaprazlanması öneriliyor.

Yuvarlanma hareketi darbeyi dağıtıyor

Mümkün olduğu durumlarda yuvarlanma hareketi yapılmasının, düşme enerjisini yaydığı ifade ediliyor. Dövüş sporlarından bilinen bu teknik, vücudun tek noktadan darbe almasını engelliyor.

Basit önlemler düşme riskini azaltıyor

Dengeyi sağlamak için ellerin ceplerde olmaması, kaymaz tabanlı ayakkabı kullanılması ve küçük adımlarla yürünmesi öneriliyor. Penguen yürüyüşü olarak bilinen bu yöntemin ağırlık merkezini ayaklar üzerinde tuttuğu belirtiliyor.

Düşme sonrası kontrol şart

Uzmanlar, düşen kişilerin hemen ayağa kalkmaması gerektiğini vurguluyor. Şiddetli ağrı, şişlik veya baş dönmesi hissedilmesi durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği ifade ediliyor. Bu adımın ihmal edilmesi, farkedilmeyen yaralanmaların ilerlemesine neden olabiliyor.