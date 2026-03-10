CNN Türk ekranlarının tanınan yüzlerinden Göksu Öngören Özgür, sunduğu programlarla izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle "Ne Oluyor?" ve "Akıl Çemberi" gibi yapımlarla dikkat çeken başarılı sunucu, muhabirlikten ana haber sunuculuğuna uzanan kariyeriyle televizyon haberciliğinin öne çıkan isimlerinden biri. Peki Göksu Öngören Özgür kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

Disiplinli ekran duruşu ve güçlü anlatım tarzıyla tanınan Özgür, hem editörlük hem de sunuculuk tarafında aktif rol üstlenmesiyle meslektaşlarından ayrılıyor. İşte hayatına dair merak edilen tüm detaylar.

Göksu Öngören Özgür kimdir?

Göksu Öngören Özgür, 3 Eylül 1987 tarihinde Diyarbakır'da asker bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 38 yaşında olan Özgür, Başak burcu. Babasının askerlik görevi nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarını farklı şehirlerde geçiren sunucu, ilk ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Aslen İstanbullu olan Özgür, üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındı.

Eğitim hayatı

Göksu Öngören Özgür, Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. Lisans tezini "Siyasal İletişim ve Propaganda" konusunda hazırlayan Özgür, akademik çalışması için yaklaşık bir yıl aktif çalışma hayatına ara verdi.

Kariyer yolculuğu

Medya kariyerinin temellerini üniversite yıllarında atan Özgür, öğrenciyken TRT Haber Merkezi'nde muhabir olarak göreve başladı. Yaklaşık üç yıl saha haberciliği yaparak canlı yayın, haber yazımı ve editörlük alanlarında deneyim kazandı. Mezuniyetinin ardından çeşitli yerel ve ulusal televizyon kanallarında çalışan Özgür, her zaman kendi bülteninin hem editörlüğünü hem sunumunu üstlendi.

Kariyerinde önemli bir dönem TVEM kanalında geçti. Burada yaklaşık beş yıl boyunca Ana Haber Bülteni'ni sundu ve aynı zamanda haber müdürlüğü görevini yürüttü. Bu dönemde "Dünya Gündemi" programıyla uluslararası siyasi ve ekonomik gelişmeleri ekrana taşıdı. "Her Şeyin Başı Sağlık" programıyla da alanında uzman doktorları izleyiciyle buluşturarak sağlık haberciliğinde fark yarattı.

Şu anda CNN Türk ekranlarında hafta içi her gün "Bugün" programını, salı ve pazar akşamları ise "Ne Oluyor?" programını sunuyor. Ayrıca "Akıl Çemberi" ve "Gündem" gibi yapımlarda da ekrana çıkan Özgür, Türkiye ve dünya gündemindeki kritik gelişmeleri izleyiciye aktarıyor.

Evli mi, eşi ve çocukları

Göksu Öngören Özgür evli. Eşinin adı Cenk Özgür. Çiftin Aden isimli bir kızı var. Jimnastik ve voleybol gibi sporlarla ilgilenen Aden, ailenin neşe kaynağı. Özel hayatını göz önünden uzak tutmayı tercih eden Özgür, yoğun iş temposunun dışında doğayla iç içe vakit geçirmeyi seviyor. Hayvanlara olan tutkusuyla bilinen sunucu, evinde evcil hayvanlar besliyor ve sokak hayvanlarına destek olmaya büyük özen gösteriyor.