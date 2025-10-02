Son Mühür / Osman Günden - Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen 5. Ezber Bozan Tasarım Yarışması Ödül Töreni, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde dereceye giren tasarımlar ödüllerle taçlandırıldı.

Birinciler: “YO TABLE” ve “MORPHI”

Yarışmanın profesyonel kategorisinde Alper Gündüz, “YO TABLE” isimli tasarımıyla birincilik ödülünü kazandı. Öğrenci kategorisinde ise Beyza Tunç ve Selin Yürekli, “MORPHI” adlı projeleriyle birincilik elde ederek büyük beğeni topladı.

Gürle: “Tasarım ihracatın katma değerini artırıyor”

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, tasarımın Türk mobilya sektöründe marka değerini yükselteceğini vurguladı:

“Türkiye olarak mobilya sektöründe ortalama ihracat birim fiyatımız 3,41 USD. Ege Mobilyası olarak ise bu rakam 3,45 USD. Katma değerli ihracat hedefimiz için doğru yolda ilerliyoruz ancak daha atılacak çok adım var. Bu nedenle paydaşlarımızın desteği kritik önem taşıyor.”

Gürle ayrıca, Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nın yanı sıra fuarlar, alım heyetleri ve UR-GE kümelenme projeleriyle yeni pazarlar keşfetmeye devam edeceklerini ifade etti.

Tugay: “İzmir için onur”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, törende yaptığı konuşmada yarışmanın İzmir adına gurur verici olduğunu söyledi:

“Mobilya sektörü İzmir’de dinamik ve güçlü bir yapıya sahip. Türkiye ihracatında da önemli bir paya sahip olan bu sektör, İzmir’i daha ileriye taşıyacaktır. Bu yarışma gençlerin yaratıcılığını ve vizyonunu sektörle buluşturan kıymetli bir platform.”

Tugay, İzmir’in bir ticaret kenti olduğuna dikkat çekerek mobilya sektörünün kentin üçüncü büyük ihracatçı sektörü olduğunu hatırlattı.

Güleç: “Mobilya tüm imalat sektörünün müşterisi”

MOSFED Başkanı ve TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, mobilya sektörünün yalnızca ahşap değil; metal, tekstil, kimya, mermer ve deri gibi birçok sektörün müşterisi olduğunu belirtti.

“Türkiye olarak 200 ülkeye ihracat yapıyoruz. Son 20 yılda mobilya ihracatını 17 kat artırdık. Dünya mobilya ticaretindeki payımızı %0,5’ten %2,1’e yükselttik. Katma değeri artırmanın tek yolu tasarımdır. Ezber Bozan Tasarım Yarışması bu hedefe önemli katkı sağlıyor.” dedi.

Katılım ve sponsor destekleri

Yarışmanın jüri başkanlığını Fulden Dehneli üstlendi; jüri kadrosunda ise Enrique Marti, Ece Yalım, Gamze Güven gibi önemli isimler yer aldı. Organizasyona 13 sponsor destek verdi. MOSFED ve Bambi Mobilya platin sponsor olurken, Decosit, Altuntaş Baharat ve Yurteri Palet gold sponsorlar arasında yer aldı.

Öğrenci ve profesyonel kategorilerde ilk 10

Öğrenci kategorisinde MORPHI, MİLO, ARVIA, MODLOO ve INCLINO gibi tasarımlar öne çıktı. Profesyonel kategoride ise YO TABLE, FLIP, ELOYA ve ORIGAMI ilk sıralarda yer aldı.

Uluslararası boyut

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, gönderdikleri mesajlarla yarışmanın önemini vurguladı. Açıklamalarda, Türk mobilya sektörünün dünya sahnesinde daha güçlü bir şekilde yer alması için tasarımın vazgeçilmez bir unsur olduğu belirtildi.