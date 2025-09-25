Son Mühür/ Merve Turan - Başka Bir Siyaset Okulu söyleşileri kapsamında Selçuk Efes Kent Belleği’nde düzenlenen “Yerel Kültür Politikaları” buluşmasında, kent belleğini oluşturan unsurlar arasında önemli bir yere sahip olan su kaynakları masaya yatırıldı.

Arkeolojik miras ve Küçük Menderes

Programın ilk bölümünde Arkeolog ve Gıda Mühendisi Ahmet Uhri, “Küçük Menderes Arkeolojisi” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Uhri, bölgenin yüzyıllardır taşıdığı arkeolojik mirasa değindi. Küçük Menderes’in kolektif hafızadaki yerine dikkat çekerek, arkeolojik bulgular ışığında kentlerin anlamının, ticaret hacminin ve sosyal yaşamın nasıl değiştiğini aktardı.

Suyun kent yaşamındaki rolü

Söyleşinin ikinci bölümünde Teos Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Sarp Keskiner ve dernek üyesi Gökçe Süvari söz aldı. Konuşmalarda, suyun kent yaşamındaki rolü ve su etrafında şekillenen toplulukların kültürel bağları ele alındı.

Suyun belleği projesi

Gökçe Süvari, “Sucul Belleğe Sanatsal Bakış” başlıklı sunumunda Forecast Türkiye kapsamında yürütülen “Suyun Belleği” projesini tanıttı. Süvari, suyun sadece doğal bir kaynak değil aynı zamanda sanatsal ve kültürel bir bellek taşıyıcısı olduğuna dikkat çekti.

Selçuk Efes Kent Belleği’nde yoğun ilgiyle takip edilen söyleşi, katılımcılara kentin kültürel sürekliliğini su kaynakları üzerinden yeniden düşünme fırsatı sundu.