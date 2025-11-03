TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, deplasmanda karşılaştığı Karaman FK’ya 2-0 mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ligde ilk galibiyetini elde eden Karaman temsilcisi, bu sonuçla puanını 7’ye yükseltti. İzmir ekibi ise 4 puanda kalarak bir sıra geriledi ve 18’inci basamağa indi.

Altınordu’nun galibiyet özlemi sürüyor

Bu sezon ligde oynadığı 10 maçta henüz galibiyet alamayan Altınordu, Karaman deplasmanında aldığı mağlubiyetle kötü gidişine dur diyemedi. Kırmızı-lacivertliler, bu sonuçla 6’ncı yenilgisini alırken, kümede kalma yarışında önemli bir yara aldı.

Beraberlik serisi sona erdi

Son üç deplasman karşılaşmasından beraberlikle ayrılan İzmir temsilcisi, Karaman FK yenilgisiyle dış sahadaki puan serisini de kaybetti. Ligdeki moral bozukluğunu üzerinden atmak isteyen Altınordu, bu hafta sahasında zirve hattında yer alan Şanlıurfaspor’u konuk edecek.

Evinde kötü gidişatı durdurmak istiyor

Kendi sahasında oynadığı son dört maçın tamamını kaybeden Altınordu, taraftarı önünde bu kötü istatistiği sonlandırmayı hedefliyor. Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanacak mücadelede İzmir ekibi, hem galibiyet hasretine son vermek hem de ligde yeniden çıkış yakalamak istiyor.