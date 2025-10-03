2. Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Altınordu, kulübün altyapısından yetişerek Avrupa futboluna adım atan eski kalecisi Berke Özer’in son performansıyla gurur duyuyor. Kariyerine Fransa’nın köklü kulüplerinden Lille formasıyla devam eden 25 yaşındaki milli file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan kritik maçta Roma deplasmanında adeta maça damgasını vurdu. Lille’in rakibini 1-0’lık skorla mağlup ettiği bu önemli karşılaşmada Berke Özer, üst üste kurtardığı üç penaltı vuruşuyla unutulmaz bir performansa imza attı ve takımının galibiyetinde başrolü üstlendi.

Üç kez devleşti: Berke Özer maçın kaderini değiştirdi

Karşılaşmanın son anları, Berke Özer’in kariyerinin en çarpıcı anlarına sahne oldu. Lille’in 1-0’lık minimal üstünlüğünü korumaya çalıştığı dakikalarda, 81. dakikada Artem Dovbyk’in şutunda gole izin vermeyen Berke, akabinde yaşanan pozisyonda hakemin penaltı kararıyla karşı karşıya kaldı. Başarılı kaleci, ilk penaltıyı kurtarmasına rağmen, maçın hakemi kural ihlali gerekçesiyle vuruşu iki kez daha tekrarlatma kararı aldı. Bu kritik anda çelik gibi sinirlere sahip olduğunu gösteren Berke Özer, toplamda üst üste gelen üç penaltı denemesinde de rakiplerine geçit vermeyerek kalesini gole kapattı ve takımına hayat verdi. Bu sıra dışı başarı, futbol tarihinde nadir görülen performanslardan biri olarak kayıtlara geçti.

Altınordu’dan tarihi performansa övgü

Altınordu Kulübü, Öz Kaynak Sistemi'nden (ÖKS) yetiştirdiği kalecinin bu tarihe geçen performansına kayıtsız kalmadı. Kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı özel paylaşımla gururunu dile getirdi. Paylaşımda, Berke Özer'in bu olağanüstü kurtarışlarına atıfta bulunularak, "Öz Kaynak Sistemimizden (ÖKS) yetişen kaleci Berke Özer’den tarihi performans. Üç penaltı ve sıfır gol" ifadelerine yer verildi. Bu durum, Altınordu’nun genç yetenekleri yetiştirme politikasının uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Berke Özer, sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da yakından tanıdığı önemli bir isim haline gelerek, kulübünün adını Avrupa futbol gündemine taşıdı ve Türk kalecilik ekolünün yurt dışındaki temsilcisi oldu. Roma deplasmanından alınan bu kritik galibiyet, Lille'in Avrupa Ligi serüveninde önemli bir virajı dönmesini sağlarken, maçın kahramanı Berke, tüm futbol camiasının takdirini topladı.