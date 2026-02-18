Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada; şüphelilerin masaj salonu görünümü altında kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlendi.

Polis ekipleri, müşterilere mağdur kadınların fotoğraflarının yer aldığı kataloglar gönderildiğini, elde edilen gelirin örgüt üyeleri arasında paylaştırıldığını ve faaliyetlerin sistematik şekilde sürdürüldüğünü tespit etti.

Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve işletmede yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

13 mağdur kadın kurtarıldı

Soruşturma kapsamında fuhşa zorlandıkları değerlendirilen 13 kadın kurtarılarak koruma altına alındı.

6 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; S.Ş., M.A., H.K., H.Ç., Z.İ. ve G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.