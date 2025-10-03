Son Mühür/Merve Turan- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sabah itibarıyla en fazla yağış alan ilçeler belirlendi. Menderes metrekareye düşen 42,8 kg yağış ile ilk sırada yer alırken, Gümüldür 37,6 kg, Buca 33,3 kg ve Bornova Orman Sahası 35,5 kg ile takip etti. Konak Şahintepe mevkii 29,4 kg, Aydın Didim 28,8 kg, Dikili 21,9 kg, Kuşadası 20,4 kg ve İzmir Güzelyalı 13,4 kg yağış aldı.

Bugün bölge genelinde sağanak bekleniyor

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde yer yer sağanak yağış beklendiğini, bazı bölgelerde yağışın yerel olarak kuvvetli olabileceğini açıkladı. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2-4, güney kesimlerde 4-7 derece düşmesi bekleniyor.

Rüzgar ve sıcaklık tahminleri

Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, yağış alanlarında zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor. Bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise İzmir ve Aydın’da 23, Manisa’da 24 derece olarak tahmin ediliyor. Her üç ilde de aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Hafta sonu hava durumu

Yarın, yağışlar bugüne göre daha az olacak ancak aralıklı sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. İzmir’de 15-23, Aydın’da 14-25, Manisa’da 14-23 derece arasında sıcaklıklar öngörülüyor.

Pazar günü Aydın’da yağış beklenmiyor, genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İzmir ve Manisa’da ise özellikle öğle saatlerine kadar kısa süreli hafif yağış ihtimali bulunuyor. Pazar günü beklenen sıcaklıklar İzmir 14-24, Aydın 13-25, Manisa 14-25 derece arasında değişecek.

Sürücülere uyarı

Meteoroloji yetkilileri, yağışların etkili olduğu bölgelerde sürücüleri takip mesafesine dikkat etmeye ve ani kazalara karşı tedbirli olmaya çağırdı.