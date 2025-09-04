Kırmızı-lacivertli kulüple karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini fesheden santrfor Emre Aydınel, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık mukavele imzaladı. Stoper Yusuf Örnek ise kendisini 3 yıllığına 1461 Trabzon'a bağlayan imzayı attı. Bu transferler, Altınordu'nun kadrosunda yaptığı operasyonun devamı niteliğinde.

Ayrılıklar devam edecek

Altınordu'dan 1461 Trabzon'a yapılan tek transfer bu olmadı. İzmir ekibi, temmuz ayında altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusu Sami Satılmış'ı da 300 bin Euro bonservis ücreti karşılığında aynı takıma göndermişti.

Öte yandan, kulübün yollarını ayırma kararı aldığı Alparslan, Bahattin, Emir Can, Eren, Hüseyin, Keni Var, Selahattin ve Tahsin'in kulüp arayışları devam ediyor. Gurbetçi santrfor Koray Dağ ise eski takımı TS Dortmund'a geri döndü.