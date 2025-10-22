Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir, moda ve tekstil dünyasının buluşma noktası oldu. Fuar İzmir’de eş zamanlı olarak düzenlenen INTERMODA Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile Fashion Prime – 8. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, oda başkanları ve Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık katıldı.

TUGAY: İZMİR ÜRETSİN ÜRETMEYE DEVAM ETSİN

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “ Bugünden itibaren 3 gün boyunca moda sektörünün kalbi İzmir’de atacak. İzmir’in üretim gücünü ve tasarım gücünü bir kez daha Dünya’ya göstermenin gururunu yaşıyoruz. Geleceğin modasını şekillendirecek bir moda sektörü. Kurulan ticari bağlar 2026 fuarına da doğrudan katkı sağlayacak. Moda sektörünü büyüten halka olacak. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da buluşma noktası olacak. Hazır giyim son zamanlarda ekonomik sıkıntılardan geçiyor. 2025 yılında ihracatımız yüzde 7 azaldı. 1 milyar liralık bir kayıba tekabül ediyor. Sanayi ihracatında artış varken hazır giyim geride kaldı. Düşüş maaliyetin nedeni ekonomik sıkıntı. Zor dönemden geçiyoruz rakamlarla konuşuyoruz ama ben yine de mutsuz değilim. Türkiye hazır giyim ve tekstil anlamında ilerliyor. İnovasyan ve yapay zekada ciddi bir hareketlilik var. Üretimden kopmadığımız sürece bu ülke kopmaz. İzBB olarak üretim yapan herkesin yanında durmakta kararlıyız. Konuşmamda bizi tedirgin eden şeyler söylüyor olsam da sektörün yaşadığı durumlar. İzmir üretsin üretmeye devam etsin. İzmir ve Türkiye kazansın” dedi.

IŞIK: ÜRETİMİN NE DEMEK OLDUĞUNU İYİ BİLİRİM

Açılış töreninde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Mali müşavir kökenli bir belediye başkanıyım. Üretimin ne demek olduğunu iyi bilirim. Fuarlar kentleri insanları yakınlaştıran etkinliklerdir” diye konuştu.

ATA: KAYIT DIŞI İLE ORTAK MÜCADELE İÇİN ÖMER BOLAT İLE GÖRÜŞTÜK

Sektörün zor bir dönemden geçtiğini ancak bu sıkıntının atlatılacağına vurgu yapan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, “3 yıllık bir aranın ardından sektörümüz çanta ve ayakkabı fuarı ile yeniden bir araya gelmiştir. Fuarımız sayesinde Dünya’ya tanıtma fırsatı duymaktadır. Yurt Dışından gelen satıcılara ve alıcılara büyük bir gurur ile sergilemekteyiz. Kayıt dışı ile ortak mücadele için Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştük. Her şeye rağmen ayakkabı sektörünün büyümeye açık bir sektör olduğu unutulmamalıdır. Zor bir dönemden geçen sektörün bu sıkıntılı ortamı da atlatacağından kimsenin şüphesi olmasın. Birlik ve beraberliğimizi koruyacağız” dedi.

ÖZPOYRAZ: FAUR İZMİR İÇİN ANLAM İFADE EDİYOR

Konuşmasında üretim maaliyetine dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, “Kentimiz için bu fuar ayrı bir anlam ifade ediyor. Sektörler arası etkileşim yapan fuar İzmir için önem arz ediyor. Artık sadece şık değil çevre dostu markalar da öne çıkıyor. Son yıllarda artan üretim maaliyetleri bazı zorlukların yaşanmasına sebep olsa da sektöre bu fuarların ivme kazandıracağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.