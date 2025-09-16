Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Kütahyaspor ile karşılaşacak. Dumlupınar Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak mücadelede, İzmir ekibi galip gelerek moral bulmayı ve bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Hedef: Bir Üst Tura Çıkmak

Altınordu, kötü bir lig başlangıcının ardından Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Kütahyaspor ile karşılaşacak. İzmir ekibi, ligde henüz galibiyet alamasa da kupa maçında moral bulmayı umuyor. Kırmızı-lacivertli ekip, Dumlupınar Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak maçta Kütahyaspor’u yenerek tur atlamayı amaçlıyor.

Altınordu’da Eksik Oyuncu Yok

Altınordu'da, Furkan Yöntem dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Takımda son dönemde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların, teknik direktör Namet Ateş tarafından Kütahyaspor maçında değerlendirileceği belirtiliyor.

Yeni Transferler Takıma Katıldı

Transfer döneminin son gününde 3 yeni oyuncuya lisans çıkaran Altınordu, kadrosunu güçlendirdi. Kerim Avcı, Serkan Dursun ve Berat Kalkan takıma katıldı. Kerim Avcı, kulüpteki 3. dönemine başlarken, 24 yaşındaki santrfor Serkan Dursun ve sol kanat oyuncusu Berat Kalkan’ın da ilerleyen haftalarda takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kütahyaspor Maçı Altınordu İçin Önemli

Lig sıralamasında sıkıntılar yaşayan Altınordu, Türkiye Kupası’nda gösterdiği performansla toparlanmayı amaçlıyor. Kütahyaspor karşısında galibiyet alarak, ligdeki olumsuz havayı dağıtmayı planlayan İzmir temsilcisi, bir üst tura çıkarak kupada yoluna devam etmek istiyor.