Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde zorlu bir sezon geçiren Karşıyaka, kümede kalma mücadelesi kapsamında kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Yeşil-kırmızılı ekip, Galatasaray forması giyen pivot Christian Bishop’u transfer ederek pota altındaki rotasyonunu genişletti.

Galibiyet hasreti sona erdi, gözler yeniden ligde kalma hedefinde

Ligde üst üste 8 maç kazanamayan Karşıyaka, geçtiğimiz hafta deplasmanda doğrudan rakibi konumundaki Büyükçekmece Basket’i mağlup ederek hem kötü gidişe son verdi hem de düşme hattından çıkma adına moral kazandı. Bu galibiyetin ardından transfer hamlesi yapan Kaf-Kaf, sezonun kalan bölümü için umutlandı.

Bishop’ın kariyer yolculuğu

26 yaşında ve 2.01 metre boyundaki Christian Bishop, NCAA kariyerinde Creighton Bluejays ve Texas Longhorns formalarını giydi. Avrupa kariyerine geçtiğimiz sezon Çekya temsilcisi Nymburk’ta başlayan Amerikalı pivot, sezon başında Galatasaray’a transfer oldu. Bishop, bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde 4.1 sayı ve 3.4 ribaund, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 6.8 sayı ve 3.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Transfer yasağına rağmen kadroya katıldı

Karşıyaka, daha önce kadrosuna guard Moody’i dahil etmesinin ardından, 28 Kasım tarihinde eski yabancı oyuncularından Vernon Carey’nin 1.2 milyon dolarlık alacağı nedeniyle FIBA’dan transfer yasağı almıştı. Ancak Christian Bishop’un hâlihazırda Türkiye’de Süper Lig’de forma giyiyor olması ve Avrupa kupalarında oynatılmayacak olması, bu transferin önünü açtı.

Bishop ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor

Takıma salı günü katılarak antrenmanlara başlayan Christian Bishop’un, Karşıyaka formasıyla ilk maçına çıkması bekleniyor. Teknik heyet, yeni transferin özellikle pota altındaki mücadele gücüne katkı vermesini hedefliyor.

Rakip Bahçeşehir Koleji

Karşıyaka, Süper Lig’in 12’nci haftasında yarın sahasında zirve mücadelesi veren Bahçeşehir Koleji’ni konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.

Zıt hedefler, aynı parkede buluşuyor

Ligde 11 maç sonunda yalnızca 2 galibiyet alabilen Karşıyaka kümede kalma mücadelesi verirken, Bahçeşehir Koleji 9 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisinde eski Karşıyakalı oyuncular Kenan Sipahi ve Ponitka da dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.

