Türkiye’nin başarılı basketbol takımlarından A Milli Takım’ın yıldız oyuncularından Furkan Korkmaz, 24 yıl aradan sonra Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda final oynayarak Türk basketbolseverleri gururlandıran isimlerden biri oldu. NBA deneyimi ve EuroLeague geçmişiyle tanınan Korkmaz, bu kez Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka ile transfer görüşmeleri yapıyor.

Furkan Korkmaz Karşıyaka'ya yakın

Geçen sezon Bahçeşehir Koleji’nde forma giydikten sonra henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan Furkan Korkmaz, Karşıyaka'nın temmuz ayında kendisine yaptığı teklifi olumlu değerlendirdi.

28 yaşındaki şutör guard, Karşıyaka’nın transfer teklifini kabul etme noktasında olduğunu ancak kararını Avrupa Şampiyonası sonrasında açıklayacağını belirtti. Eğer EuroLeague kulüplerinden beklediği bir teklif gelmezse, Karşıyaka'ya sıcak bakmaya devam edeceğini ifade etti.

EuroBasket finali ve Furkan Korkmaz’ın performansı

2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, Almanya’ya 88-83’lük skorla yenilerek tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kaçırdı.

Ancak Ay-Yıldızlı ekip, finaldeki mücadelesi ve turnuva boyunca gösterdiği performansla büyük takdir topladı. Furkan Korkmaz, şampiyonanın tamamında 6,8 sayı, 1,1 ribaund ve 1 asistlik ortalamalarla mücadele etti. Turnuva sonrası kısa bir tatil yapacak olan Korkmaz, ardından transfer durumu hakkında net bir karar verecek.

NBA'den EuroLeague'e: Furkan Korkmaz’ın kariyer yolculuğu

Furkan Korkmaz, basketbol kariyerine Anadolu Efes’te parlayarak başlamış ve 2016 NBA Draftı’nda Philadelphia 76ers tarafından seçilmişti. NBA'deki 6 yıllık deneyiminin ardından, Avrupa'ya dönerek EuroLeague ekiplerinden Monaco’da forma giymeye başlayan Korkmaz, geçtiğimiz sezonu Bahçeşehir Koleji’nde tamamladı. Karşıyaka, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmeye hazırlanırken, Korkmaz’ın transferi, takımın başarısına büyük katkı sağlayabilir.

Karşıyaka taraftarları EuroBasket finalini coşkuyla izledi

Basketbol tutkusuyla bilinen Karşıyaka, Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olmasının yanı sıra, basketbola olan ilgisiyle de dikkat çekiyor. Letonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalini, Karşıyakalılar büyük bir heyecanla Bostanlı’daki dev ekranda izledi.

Türkiye'nin finaldeki mücadelesini coşkuyla izleyen taraftarlar, sosyal medyada Karşıyaka'nın basketbolseverlerle dolu olan bu atmosferini paylaştı. Ancak taraftarlar, aynı zamanda, kulübün geçtiğimiz iki yıl boyunca ana sponsorunu kaybetmiş olmasından dolayı sponsor arayışında olduklarını vurguladı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, Karşıyaka'nın basketbol kültürüne olan katkılarının altı çizildi.