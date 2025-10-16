Olay, 31 Ağustos 2022 tarihinde Koçarlı’nın Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti. Henüz iki aylık evli olan Necla A. (32), eşi Mustafa A. (33) tarafından öldürülmüştü.

Çift, 26 Haziran 2022’de dünyaevine girmişti. Necla A., elindeki kınası henüz silinmemişken, evliliklerinin ikinci ayında yaşamını yitirmişti.

Psikolojik rahatsızlık iddiası

Olayın ardından yapılan soruşturmada, Mustafa A.’nın nişanlılık ve düğün sürecinde psikolojik rahatsızlığını gizlediği öne sürülmüştü. Necla A., yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verilirken, cinayeti işleyen Mustafa A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

“Akli dengesi yerinde değil” raporu sonrası tahliye edildi

Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan Mustafa A. hakkında, geçtiğimiz günlerde “akli dengesinin yerinde olmadığı” yönünde adli tıp raporu düzenlenmişti. Rapora dayanarak karar veren mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığına hükmederek tahliyesine karar vermişti.

Aile itiraz etti, tahliye kararı kaldırıldı

Necla A.’nın ailesi, tahliye kararına sert tepki göstererek karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren İzmir İnfaz Hakimliği, dosyayı yeniden ele aldı.

Mahkeme, itirazı haklı bularak Mustafa A.’nın tahliye kararını iptal etti ve sanığın yeniden hastaneye yatırılmasına hükmetti.

Tedavi altına alınacak

İtirazın kabul edilmesiyle birlikte Mustafa A., cezaevi yerine kapalı bir psikiyatri kliniğinde zorunlu tedavi altına alınacak. Böylece, üç yıl önce eşini vahşice öldüren sanığın yeniden özgürlüğüne kavuşmasının önüne geçilmiş oldu.