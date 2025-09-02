2’nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Altınordu’da kulübü devretmek için yatırımcı arayışları devam ederken, Başkan Seyit Mehmet Özkan, geçen hafta iki yatırımcıyla masaya oturdu. İsim değişikliği talebinde bulunan yatırımcıyla anlaşmanın son anda bozulduğu öğrenildi.

Kulüp kaynakları, Özkan’ın mali şartlarda anlaşmaya varmasına rağmen, kulübün adının değiştirilmesini kabul etmediğini belirtti.

101 yıllık kulübün ismine sahip çıkıyor

Altınordu’da 2012’de şirketleşme sürecinden bu yana başkanlık görevini sürdüren Özkan, daha önce yaptığı açıklamalarda kendisini kulübün yediemini olarak tanımlamıştı. 101 yıllık kulübün emanet edildiği kişi olduğunu vurgulayan Özkan, emekliye ayrılma kararı aldığını ve kulübü sahiplerine iade edeceğini açıklamıştı.

Yönetim hazırlıksız

Altınordu yönetimi ise söz konusu gelişme karşısında hazırlıksız olduklarını ve futbolu geri alamayacaklarını duyurdu.