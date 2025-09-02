FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımı, Letonya’nın başkenti Riga’da karşılaştığı Estonya’yı 84-64 mağlup etti. Bu sonuçla grupta 4’te 4 yapan ay-yıldızlı ekip, ilk iki sırayı garantileyerek adını üst tura yazdırdı.

Adem Bona ilk büyük turnuvasında sahne aldı

Milli formayla ilk kez önemli bir organizasyonda parkelere çıkan 22 yaşındaki uzun forvet Adem Bona, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Philadelphia 76ers oyuncusu, karşılaşmada 12 sayı, 4 ribaund ve 2 top çalma istatistikleri yakalarken yaptığı iki kritik blokla salondan alkış topladı.

Maç sonrası Türkçe açıklamaları ilgi gördü

Nijerya asıllı milli oyuncu, maçın ardından Türkçe yaptığı sempatik açıklamalarla da taraftarların gönlünü kazandı.

Kısa sürede Türkiye basketbol kamuoyunun sevgisini kazanan Bona, hem sahadaki mücadeleci tavrı hem de samimi sözleriyle öne çıktı.

Basketbol yolculuğu İzmir’de başladı

Adem Bona’nın profesyonel kariyeri, 2019 yılında Karşıyaka altyapısına transferiyle başladı. Nijerya’da 13 yaşında keşfedilen genç yetenek, önce İstanbul Basket’te forma giydi. Daha sonra İzmir’e gelerek Karşıyaka’da hem altyapıda hem de lise takımında büyük başarılar elde etti.

Karşıyaka’daki lise takımıyla Dünya Liseler Şampiyonası’nda zirveye çıkan Bona, 2019-2020 sezonunda henüz 16 yaşındayken Karşıyaka A Takımı’nda da forma giymeyi başardı.

ABD yolu ve NBA’e transfer

Pandemi nedeniyle yarım kalan sezonun ardından Eylül 2020’de ABD’nin yolunu tutan 2.06 boyundaki genç oyuncu, NCAA’de gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

2024 NBA Draftları’nda Philadelphia 76ers tarafından 2’nci turda seçilen Adem Bona, şu an NBA kariyerine devam ediyor.

Karşıyaka’ya olan bağlılığını hep vurguluyor

Röportajlarında sık sık Karşıyakalı olduğunu dile getiren Adem Bona, İzmir’de başlayan basketbol yolculuğunu unutmuyor. Ay-yıldızlı formayla gösterdiği performans ise milli takımın geleceği adına umut verici bir tablo çiziyor.