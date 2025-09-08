2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altınordu, ligde istediği başlangıcı yapamadı. İlk haftayı evinde Erbaaspor’la 1-1 berabere tamamlayan İzmir temsilcisi, ikinci haftada deplasmanda İskenderunspor’a 4-0 mağlup olarak düşme hattına geriledi. Dün oynanan maçta ise konuk ettiği 24Erzincanspor’a tek golle yenilen kırmızı-lacivertliler, üç haftalık süreçte 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle son sıraya düştü.

Gol sıkıntısı ve savunma problemleri

Oynadığı üç maçta rakip fileleri yalnızca bir kez havalandırabilen Altınordu, kalesinde ise 6 gol gördü. Altyapısından yetişen genç futbolculara ağırlık veren ekip, mücadele anlamında yeterli performans sergilese de skoru lehine çevirecek gol fırsatlarını değerlendiremedi.

Transfer çalışmaları hız kazandı

Geçen sezon Play-Off yarı finaline kadar yükselen Altınordu, kadroda yaşanan önemli ayrılıklar nedeniyle bu sezon henüz beklenen performansı gösteremedi. Kulüp yönetimi, özellikle forvet hattına yapılacak takviyeler için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Alparslan Zonguldak Kömürspor ile anlaşırken, Bahattin ise 68 Aksaray Belediyespor’a transfer oldu.