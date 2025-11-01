TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta sezona istediği başlangıcı yapamayan Altınordu, 11. hafta karşılaşmasında deplasmanda Karaman FK’ya konuk olacak.

Geçtiğimiz hafta sahasında Karacabey Belediyespor’a 1-0 mağlup olan kırmızı-lacivertliler, bu kez galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Karaman’da kritik sınav

Yarın Yeni Karaman Stadı’nda oynanacak mücadele saat 14.00’te başlayacak ve karşılaşmayı hakem Muhammed Ömür yönetecek.

Her iki ekip de 9 maç sonunda 4’er puanla düşme hattında yer alıyor. Bu nedenle maç, ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.

Genç savunmacı Bilal ve Furkan Yöntem yok

Altınordu’da eksikler teknik heyetin planlarını zorluyor. U17 Milli Takımı’na davet edilen genç stoper Bilal ile sakatlığı süren Furkan Yöntem Karaman kafilesinde yer almayacak. Öte yandan sakatlıktan yeni dönen Sercan’ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Deplasmanda beraberlik serisi

İzmir temsilcisi, deplasmanda oynadığı son 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte savunmada dirençli bir performans sergilese de gol yollarında yaşanan sıkıntı dikkat çekti. Teknik direktörün hedefi, hem gol yollarındaki suskunluğu bozmak hem de 3 puanla moral kazanmak.

Moral ve güven peşindeler

Altınordu cephesinde tek hedef, Karaman deplasmanından galip ayrılarak düşme hattından uzaklaşmak. Kulüp yetkilileri, genç oyuncuların mücadele azmine vurgu yaparak, “Bu galibiyet, hem takımın özgüvenini hem de moralini yükseltecek” değerlendirmesinde bulundu.