Son Mühür/ Beste Temel- Yeşil Deniz, Her Yerde Sen, Ayla ve Çakallarla Dans 5 gibi yapımlarda rol alan Barkın, programda oyunculuk yolculuğuna, setlerde yaşadıklarına ve kişisel görüşlerine dair içten açıklamalar yaptı.

Özellikle Yeşil Deniz dizisinde canlandırdığı enerjik, konuşkan ve komik karakter ile kendi sakin, mesafeli kişiliği arasındaki farktan bahseden oyuncu, bu zıtlığın kendisine denge kattığını dile getirdi. Tanınmanın getirdiği zorluklar ve güzellikler üzerine konuşurken, “Kamera önünde rol gereği bambaşka biri olmak keyifli ama gerçek doğamı korumak bana iyi geliyor” dedi.

Geçmişte Sedef Yıldırım ile Yeşil Deniz dizisinde rol almıştı

Barkın, sohbet sırasında setlerde psikologların bulunmasının önemine dikkat çekerek, her oyuncu için en iyi şeyin kendini tanımak ve bu sebeple mutlaka terapiye gitmek olduğunu söyledi. Ayrıca geçmişte Sedef Yıldırım ile Yeşil Deniz dizisinde birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığını, gelecekte de yeniden işbirliği yapmayı dilediğini ifade etti.

Kendi yazdığı senaryolardan da söz eden oyuncu, zaman zaman “karalamalar” yaptığını ve bunları yönetmen arkadaşlarıyla paylaştığını, belki de ileride onun yazdığı bir hikâyeyi izleyicilerin beyaz perdede görebileceğini paylaştı.

Programda, Yeşil Deniz’in çekimlerinin yapıldığı Birgi’nin hayatında özel bir yeri olduğunu vurgulayan Barkın, orada kurulan dostlukların diziden sonra da devam ettiğini anlattı.

Hayalindeki karakter "kötü adam"

İleride canlandırmak istediği rollerden de söz eden oyuncu, hayalindeki karakterin bir “kötü adam” olduğunu ama sıradan bir kötü değil; geçmişi, hikâyesi ve neden o noktaya geldiği bilinen, derinlikli bir karakter olmasını istediğini belirtti. Ayrıca bir gün bir psikiyatri hastasını canlandırması gerekirse, rolün hazırlık sürecinde Psikolog Sedef Yıldırım’dan mutlaka fikir alacağını da esprili bir dille paylaştı.

Samimi ve keyifli geçen sohbet, hem oyunculuğun perde arkasına hem de kişisel dünyasına ışık tuttu.

“Sedef Yıldırım ile Keşfet”, farklı mesleklerden konuklarla her hafta Son Mühür TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.