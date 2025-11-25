İzmir temsilcisi Altınordu, 2’nci Lig Beyaz Grup 13’üncü hafta mücadelesinde Kastamonuspor’un konuğu olacak. Kırmızı-lacivertliler, düşme hattındaki kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak.

Kastamonu’da kritik randevu

Son üç maçını gol atamadan kaybeden ve 4 puanla 18’inci sırada yer alan Altınordu, ligde 18 puana sahip Kastamonuspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gazi Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak mücadelede hakem Berkay Ağış düdük çalacak.

Kadroda çok sayıda eksik

İzmir ekibinde bahis soruşturması sonucu hak mahrumiyeti cezası alan 7 futbolcu görev yapamayacak. Sezonu kapatan Uğur’un yanı sıra, 3’er ay ceza alan İzlem, Anıl, Mustafa ve Arif kadroda yer almayacak. 45’er gün ceza alan Tugay, Hasan Berat ve Umut da sahada olamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Kerim Avcı’nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Galibiyet arayışı

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Altınordu, Kastamonuspor’u yenerek moral yakalamayı hedefliyor. İzmir temsilcisi, eksiklere rağmen sahadan puan veya puanlarla dönerek üst sıralara tutunmayı amaçlıyor.