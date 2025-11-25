Futbolda bahis soruşturması nedeniyle ertelenen alt lig müsabakaları, yarın yeniden başlayacak. 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonun açılışı heyecanla bekleniyor.
Bucaspor 1928 evinde Adana 01 FK’yı ağırlıyor
Ligde geride kalan 11 haftada yalnızca 2 puan toplayabilen Bucaspor 1928, evinde orta sıralarda bulunan Adana 01 FK ile kozlarını paylaşacak. Yeni Buca Stadı’nda oynanacak mücadele, hakem Mehmet Terece’nin yönetiminde saat 14.00’te başlayacak.
Cezalı oyuncular mücadelede yok
Bahis soruşturması sonucunda Bucaspor 1928’de hak mahrumiyeti cezası alan Buğra Akçagün, Şerif Doğan, Aybars Gök, Umut Hepdemirgil, Muzaffer Buğra Hotur, Ali Emre Pervanlar ve Hasancan Yıldız, karşılaşmada görev alamayacak.
Adana 01 FK cephesinde ise Burak Bilgen, Hasan Çelik, Yiğit Demir, Okan Derici, Ömer Önder, Fatih Özkan, Furkan Özyapı ve Birhan Vatansever forma giyemeyecek.