2’nci Lig Beyaz Grup’ta sezona sancılı başlayan Altınordu, ikinci haftada deplasmanda karşılaştığı İskenderunspor’a 4-0 mağlup oldu. İlk haftada evinde Erbaaspor’la 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, farklı yenilgi sonrası taraftarlarını endişelendirdi.

Yatırımcı bulunamadı, kadro gençlere kaldı

Kulübü devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın yatırımcı bulamaması ve kadroyu dağıtması nedeniyle Altınordu, bu sezon ağırlıklı olarak altyapısından yetişen genç oyuncularla sahaya çıkıyor. 21,5 yaş ortalamasıyla mücadele eden İzmir temsilcisi, tecrübeli transfer yapılmazsa kümede kalma mücadelesi vereceği yorumlarıyla karşı karşıya.

İlk yarıda 18 dakikada 3 gol

İskenderunspor deplasmanında maça kötü başlayan Altınordu, 18 dakika içinde 3 gol yiyerek soyunma odasına 3-0 geride girdi. İkinci yarıda da savunmada açıklar veren kırmızı-lacivertliler, bir gol daha kalesinde görerek sahadan 4-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Teknik direktör Ateş kadroda değişiklik yaptı

Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş, ilk 11’de kalede Arif yerine Umut’a, savunmada Bilal yerine Birhan’a görev verdi. İkinci yarının başında kaleci değişikliğine giderek Umut’u çıkarıp Efe Kaan’ı oyuna aldı. Savunmada ise Birhan’ın yerine Bilal’i yeniden sahaya sürdü. Yeni transfer İzlem Anıl da ikinci devrede forma şansı buldu.

Gözler Erzincanspor maçında

Farklı mağlubiyet sonrası moral bozukluğu yaşayan Altınordu, ligin 3’üncü haftasında sahasında 24Erzincanspor’u ağırlayacak. Taraftarlar ise yönetimden takıma tecrübe kazandıracak oyuncu transferleri bekliyor.