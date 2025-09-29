TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altınordu, deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak galibiyet özlemini sürdürdü. İzmir temsilcisi, geride kalan 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı; henüz 3 puanı bir arada göremedi.

Ege’nin golü yetmedi

Başkent ekibi karşısında 17. dakikada Ege’nin golüyle öne geçen kırmızı-lacivertliler, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Ancak 83. dakikada kalesinde gol görerek skoru dengeleyen Altınordu, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Öne geçti, puanı koruyamadı

Ankaragücü karşısında galibiyete yaklaşan Altınordu, maçın son bölümünde savunmada yaşadığı boşluklar nedeniyle 2 puanı bırakmış oldu.

Beyoğlu yeni çarşı maçı kritik

Grupta 3 puanla düşme hattında yer alan İzmir ekibi, bu hafta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı’yı ağırlayacak. Seyircisi önündeki son iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan Altınordu, evinde kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor.