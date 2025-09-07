TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta üçüncü hafta mücadelesinde Altınordu, sahasında ağırladığı 24Erzincanspor’a tek golle mağlup oldu. İzmir temsilcisi düşme hattından çıkamazken, Erzincan ekibi bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini aldı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda oynanan karşılaşmada iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi.

Altınordu, taraftarının desteğiyle hücumda etkili olmaya çalışsa da net fırsatlar üretemedi. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

Oltan Karakullukçu sahneye çıktı

Mücadelenin 76’ncı dakikasında sahneye çıkan Oltan Karakullukçu, 24Erzincanspor’u öne geçiren golü kaydetti.

Bu dakikadan sonra Altınordu beraberlik için yüklenmesine rağmen aradığı fırsatı bulamadı. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Erzincanspor ilk kez güldü

Bu sonuçla 24Erzincanspor, sezonun ilk galibiyetini alarak puanını 5’e yükseltti. Erzincan temsilcisi, çıkış için moral depolarken, deplasmanda kazanılan üç puan takım camiasında sevinçle karşılandı.

Altınordu düşme hattında kaldı

Sezona istediği gibi başlayamayan Altınordu ise üç hafta sonunda sadece 1 puanda kaldı. Kırmızı-lacivertli ekip, bu skorla düşme hattında yer almaya devam ediyor. Taraftarlar alınan kötü sonuç sonrası takıma tepki gösterirken, gözler bir sonraki maça çevrildi.