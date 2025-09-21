TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta mücadelesinde Altınordu FK, evinde ağırladığı Elazığspor’a 2-1 mağlup oldu. İzmir ekibi kırmızı kartla 10 kişi kaldığı karşılaşmada sonradan bulduğu golle umutlansa da puan çıkaramadı.

Altınordu 33. dakikada 10 kişi kaldı

Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda oynanan karşılaşmada 33. dakikada kritik bir an yaşandı. Altınordulu Burak Gültekin, ceza sahasında topa eliyle müdahale ederek penaltıya sebep oldu. Hakem, Burak’a doğrudan kırmızı kart gösterdi ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Elazığspor’un penaltı atışını kullanan Halil İbrahim Sönmez’i kaleci Arif Şimşir kurtardı ve skoru korudu.

Elazığspor ilk yarıda farkı açtı

Penaltıdan yararlanamayan Elazığspor, kısa süre içinde üstünlüğü yakaladı. 37. dakikada Muhammet Ömer Çakı sahneye çıkarak konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. 41. dakikada ise Erkan Eyibil farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-2.

Altınordu ikinci yarıda umutlandı

Maçın ikinci yarısında Altınordu, 62. dakikada Keni Var Uzun ile gol buldu ve farkı bire indirdi: 1-2. İzmir temsilcisi kalan dakikalarda beraberlik için yüklense de Elazığspor savunması hata yapmadı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Puan durumuna etkisi

Bu sonuçla Altınordu FK, 2 puanla düşme hattındaki yerinde kaldı. Elazığspor ise puanını 8’e yükselterek Play-Off hattına doğru önemli bir adım attı.