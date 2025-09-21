Tire Belediyesi tarafından düzenlenen İncir ve Ceviz Festivali, yoğun katılım ve coşkulu etkinliklerle başladı. Tire’nin öne çıkan tarımsal ürünleri incir ve ceviz başta olmak üzere yöresel lezzetler, festivalin ilk gününde vatandaşlarla buluştu.

Yoğun katılım ve stant açılışı

Festivalin açılışı Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu tarafından gerçekleştirildi. Açılış töreninde oda, dernek, kooperatif ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte yüzlerce vatandaş hazır bulundu. Gün boyu açık kalan stantlarda üreticiler, incir ve ceviz başta olmak üzere Tire’nin doğal lezzetlerini doğrudan tüketiciyle buluşturdu.

Halk oyunları ve sanat gösterileri

Festivalin ilk gününde protokol üyeleriyle stantları gezen Başkan Okuroğlu, üreticilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Günün ilerleyen saatlerinde Tire Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı ve geleneksel dans gösterileriyle büyük beğeni topladı.

Başkan Okuroğlu: “Üreticiyle tüketiciyi buluşturuyoruz”

Festivalde konuşma yapan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, ilçenin köklü kültürüne dikkat çekti:

“Binlerce yıllık tarihi ve bereketli topraklarıyla Tire, tarımsal ürünleriyle ön plana çıkan bir ilçemiz. Belediyemiz, üreticimizin emeklerini daha görünür kılmak ve ekonomik katkı sağlamak için çalışıyor. Bu festivalde üretici ile tüketiciyi buluşturduk. Katkı sunan herkese teşekkür ediyor, festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum.”

İncir ve ceviz üzerine söyleşi

Festival programı kapsamında Ziraat Mühendisi Ömriye Gölcenoğlu ve Tire Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Martoğlu, bölgede incir ve ceviz üretimi hakkında bilgi verdi. Üretim süreçleri ve karşılaşılan sorunların ele alındığı söyleşinin sonunda Tire Kaymakamı Vural Karagül ve Belediye Başkanı Okuroğlu, konuşmacılara teşekkür ederek hediye takdim etti.

Karambol oyunu tanıtıldı

Tire’nin kültürel miraslarından biri olan karambol oyunu, festival kapsamında düzenlenen özel gösteriyle ziyaretçilere tanıtıldı. Gösteri maçında Kaymakam Karagül ve Başkan Okuroğlu da sahaya çıkarak atış yaptı.

Akşam konserleri coşku yarattı

Festivalin akşam bölümünde Tire Türk Müziği Kültür ve Sanat Derneği üyeleri konser verdi. Minikler için hazırlanan İncir Ceviz Kukla Gösterisi büyük ilgi gördü. İlk günün finalinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası eşliğinde Burak Maral sahne aldı. Sanatçı, sevilen şarkılarıyla Tirelilere unutulmaz bir gece yaşattı.