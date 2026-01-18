TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, sahasında Play-Off potasında yer alan İskenderunspor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir temsilcisi, zorlu rakibi karşısında aldığı 1 puanla ligde kalma yolundaki iddiasını sürdürdü.

Son 5 maçta dikkat çeken performans

Kırmızı-lacivertliler, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup olurken, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan topladı.

Bu süreçte özellikle mücadele gücüyle ön plana çıkan Altınordu, düşme hattındaki rakiplerine de önemli bir mesaj verdi.

İç sahadaki galibiyet hasreti sürüyor

Altınordu, İskenderunspor karşısında alınan beraberliğe rağmen iç sahadaki galibiyet hasretine son veremedi.

Bu sezon seyircisi önünde 10 maça çıkan İzmir ekibi, bu karşılaşmalarda 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. İç saha performansı, kırmızı-lacivertlilerin en büyük handikaplarından biri olmaya devam ediyor.

Ender Traş: “Son terimize kadar mücadele edeceğiz”

Altınordu Teknik Direktörü Ender Traş, maçın ardından yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullandı. Traş, sahaya farklı hislerle çıktığını belirterek şu sözleri dile getirdi:

“Bir yanda doğup büyüdüğüm, her kademesinde görev aldığım, şampiyonluklar yaşadığım ve kaptanlığını yaptığım yuvam vardı. Diğer tarafta ise kısa sürede büyük bir aidiyet hissettiğim, Cumhuriyetimizle yaşıt Türkiye’nin Altınordu’su.

Bu büyük camiayı ayakta tutmak için karakteri yüksek oyuncularımla birlikte son terimize kadar mücadele edeceğiz.”

Altınordu’da hedef ligde kalmak

Altınordu, kalan haftalarda puan ya da puanlar toplayarak TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ligde kalmayı hedefliyor. Teknik heyet ve oyuncular, özellikle deplasman maçlarında alınacak sonuçların belirleyici olacağı görüşünde.