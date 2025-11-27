İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu, özellikle son 13 yılda Türk futbolunda oluşturduğu güçlü ve saygın imajını bu sezon büyük ölçüde yitirdi.

Kırmızı-lacivertlilerin A takımı, 2’nci Lig’de düşme hattının son sırasına kadar gerilerken, yıllarca örnek gösterilen altyapı sistemi de neredeyse tamamen dağıldı.

Seyit Mehmet Özkan Dönemi ve yükseliş

Bucaspor Futbol Akademisi’nin başkanlığından ayrıldıktan sonra 2012’de Altınordu’nun futbol şubesini şirketleştirerek yönetimi devralan Seyit Mehmet Özkan, kulübü kısa sürede Türkiye’nin en dikkat çekilen projelerinden biri haline getirdi.

3'üncü Lig’de devraldığı Altınordu’yu art arda iki kez şampiyon yaparak 1'inci Lig'e taşıyan Özkan, uzun yıllar yabancı oyuncu transfer etmeyen politikasıyla hem Türkiye’de hem Avrupa’da geniş yankı uyandırdı.

Futbolcu fabrikası olarak ün yaptı

Altınordu, 2014–2023 arasında yalnızca yerli futbolcularla mücadele ettiği 1’inci Lig’de bir kez Play-Off finali oynayarak Süper Lig’in eşiğinden döndü.

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü başta olmak üzere Avrupa’ya transfer olan ve A Milli Takım’a yükselen birçok yıldızın yetiştiği kulüp, alt yaş gruplarında elde ettiği şampiyonluklar ve milli takımlara gönderdiği oyuncularla örnek gösterildi.

U12 İzmir Cup organizasyonuyla Avrupa devlerinin genç yeteneklerini İzmir’de buluşturan Altınordu, Torbalı ve Selçuk başta olmak üzere tesis yatırımlarıyla da model kulüp statüsüne yükseldi.

Avrupa hedefi gerçekleşmedi

Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın Altınordu’nun 100. kuruluş yılı olan 2023’te A takımı Avrupa kupalarına taşımayı hedeflediği proje gerçekleşmedi.

Göze çarpan oyuncuların satışından gelen gelir, büyük ölçüde tesis yatırımlarına yönlendirilirken, son yıllarda oyuncu satışlarının düşmesi kulübün mali yapısını zorladı.

Bu nedenle ilk olarak yıllık maliyeti 2 milyon Euro’yu bulan Altınordu Futbol Akademisi küçültüldü; Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde yatılı eğitim Şubat 2025 itibarıyla tamamen sona erdi.

Altyapı dağıldı, devir planı olmadı

Geçen sezon akademi takımlarını liglerden çeken Özkan, genç oyuncuları A takıma çıkmadan Süper Lig ekiplerinin altyapılarına gönderdi. Bu adım, kulübü devretme niyetinin de açık bir göstergesi olarak yorumlandı.

Ancak yaz döneminde kulübü devretmek için aradığı yatırımcıyı bulamayan Özkan, “Emaneti sahibine iade etme” mesajına rağmen futbol şubesini camiaya devredemedi.

Saha sonuçları alarm veriyor

1’inci Lig’den 2022–23 sezonunda düşen Altınordu, geçen sezon 2’nci Lig’de gurbetçi futbolculara yönelerek yeniden yapılanmaya gitmiş, ancak hedeflediği başarıyı yakalayamamıştı.

Bu sezon ise geç yapılan transferler ve kiralıktan dönen gençlerle yola çıkan kırmızı-lacivertliler, dün deplasmanda Kastamonuspor’a 7-1 yenilerek büyük bir hezimet yaşadı.

Küme düşme tehlikesi büyüyor

Altınordu, oynadığı 12 maçta hiç galibiyet alamadı. 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle yalnızca 4 puan toplayan takım, 2’nci Lig’de son sıraya geriledi.

Seyit Mehmet Özkan’ın 12 yıl önce 3’üncü Lig’de devraldığı kulüp, bugün yeniden aynı lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bahis soruşturmasıyla moraller bozuldu

Kulüpte geçtiğimiz hafta 7 futbolcu, bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası aldı. “İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu” mottosuyla Türk futboluna örnek olarak gösterilen Altınordu’da hem saha içi hem saha dışı tablo, kulübün tarihindeki en sıkıntılı dönemlerden birine işaret ediyor.