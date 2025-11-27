Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür TV’de yayımlanan Kemal Kamburoğlu’nun sunduğu “Hayatın Nabzı” programının bu haftaki konuğu spor yazarı Hüseyin Demir ve spor hukuku uzmanı Avukat Şakir Uzun oldu. Programda “Kirli Futbolun Temizlenmesi” konusu ele alındı; şike ve kara para aklama iddiaları gündeme geldi.

Futbolda kirlilik ve federasyonun müdahalesi

Programda, resmi açıklamalara göre Türk futbolunda büyük bir kirlilik yaşandığı ve federasyonun bu duruma sessiz kalmayarak müdahale ettiği ifade edildi. Kamburoğlu, konunun sadece futbolu değil, aynı zamanda doların yurtdışına çıkması ve kara para aklanmasının ülke ekonomisini de etkilediğini söyledi.

Hüseyin Demir ise futbolun yalnızca saha içi bir oyun olmadığını hatırlatarak, “Bu tür dolaplar uzun süredir var” değerlendirmesinde bulundu. Demir, federasyonun ilk etapta açıklamalarını şeffaf bulmadığını, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı detaylandırarak açıklaması durumunda futbolun temizlenebileceğini belirtti. Ayrıca, Türk futbolunun devrim niteliğinde değişime ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Şike ve bahis operasyonları

Avukat Şakir Uzun, devletin spor alanındaki ekonomik ve insan gücü kontrolünü önemsemesi gerektiğini belirterek, operasyonun geç başlatıldığını söyledi. Uzun, futbolcuların değil, takımların cezalandırıldığını ve bahis olaylarının yalnızca görünen kısmı olduğunu ifade etti. Ayrıca, federasyonun isim açıklamalarında aceleci davrandığını belirtti.

Kamburoğlu, kamuoyunun hakemlerin sadece bahis değil şike konusunda da sorumlu olabileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi. Hüseyin Demir, futbol kulüplerinin bahis şirketleriyle anlaşmaması gerektiğini vurgulayıp, temiz futbol için saha içi ve saha dışı fair-play’in önemine dikkat çekti.

Ekonomik boyut ve kara para iddiaları

Şakir Uzun, Türk futbolunun marka değerinin düştüğünü ve yayın gelirlerinin 586’dan 180 milyon liraya gerilediğini belirtti. Futbol üzerinden kara para aklamanın rahatlıkla yapılabildiğini ifade etti. Uzun, uluslararası imajın zarar gördüğünü ve daha önce de benzer durumların yaşandığını ekledi.

Demir, lisanslı şirket sayısının az olduğunu ve bahis sektörünün 15 yaşa düştüğünü belirtti. Kamburoğlu, basketbol ve voleybol gibi spor dallarında da operasyon ihtimali olup olmadığını sordu. Kamburoğlu Başsavcıvekili Osman Sağlam'ın "Operasyon sorusuna ise ihtimal var ama delil gerek. Ülkede bilinen isimlerin dahil olabileceği bir operasyon gerçekleşebilir." sözünü dile getirdi.

Demir bu soru üzerine, basketbolda oynanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve sahada oynayan oyuncuların da dahil olabileceğini söyledi.

UEFA ve FIFA’nın takibi

Programda UEFA ve FIFA’nın Türk futboluna yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusu da tartışıldı. Uzun, bu kurumların sonuçları takip ettiğini ve marka değerinin düşmesi nedeniyle gerekli önlemleri almak isteyeceklerini belirtti. Ancak hukukun bu kurumlar üzerinde sınırlı yetkisi olduğunu, gerektiğinde İsviçre devleti kamu hukukunun devreye girebileceğini vurguladı.

Geçmiş maçların incelenmesi

Programın kapanış bölümünde, geçmiş maçların incelenmesi konusuna da değinildi. Şakir Uzun ve Hüseyin Demir, ihbar gelmesi durumunda savcılığın maç incelemesini başlatabileceğini ve tüm olayların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

