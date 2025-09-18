Fed’in faiz indirme kararının ardından yatırımcılar altın fiyatlarının yükseleceğini düşünürken, piyasada tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Altındaki düşüşü yorumlayan iktisatçı Mahfi Eğilmez, “Faizler inince bazı yatırımcılar kâr realizasyonu yaparak altın satışına geçtiler. Bu tavır altın fiyatının düşmesine yol açtı” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mahfi Eğilmez, altındaki düşüşün sebeplerini açıkladı. “Normal olarak tersinin olması yani altın fiyatının artması beklenirken Fed faizi indirince altın fiyatı niçin düştü?” sorusunu yanıtlayan Eğilmez, “Burada başlıca iki neden öne çıkıyor: (1) Fed'in faiz indireceği beklentisi bir süredir vardı ve altın talebi ve altın fiyatları o beklentiyle olması gerekenden daha fazla artmıştı. Dolayısıyla faizler inince bazı yatırımcılar kar realizasyonu yaparak altın satışına geçtiler. Bu tavır altın fiyatının düşmesine yol açtı. (2) Faiz indirimi ekonomide canlanma beklentisini destekledi ve yatırımcılar daha yüksek riskli varlıklara geçmeyi tercih etmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

“Altın fiyatı bir süre sonra yeniden yükselişe geçebilir”

Ekonomist Eğilmez’in açıklamasına göre faiz indirimi, ekonomik canlanma beklentisini güçlendirdi. Bu beklentiyle yatırımcıların altın yerine daha riskli varlıklara yönelmeyi tercih ettiğini belirten Eğilmez, bu eğilimin de altın fiyatlarının gerilemesine neden olduğunu vurguladı.

Mahfi Eğilmez, küresel siyasal risklere de dikkat çekti. Trump, Putin ve Netanyahu gibi liderlerin görevde olduğu, aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dünyada beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceğini hatırlatan Eğilmez, “Altın fiyatı bir süre sonra yeniden yükselişe geçebilir” dedi.