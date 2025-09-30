Son Mühür- Altın yatırımcılarının yüzlerinin aylardır güldüğüne dikkat çeken Barış Soydan, ons altının 3.852 doları, gram altının da 5.151 TL'yi gördüğünü hatırlattı.

Ons gümüşte de yükselişin olduğunu ve gümüşün altından da fazla yükseldiğini belirten Soydan, ons gümüşün 47 doların üzerini gördüğünü söyledi.



Yükselişin üç sebebi var...



Altın ve gümüşe güçlü yükseliş getiren üç sebep olduğuna işaret eden Barış Soydan, ''Bunlardan birincisi ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı kovduğunu gösteren bir karikatürü paylaşması. Powell'ı işten attığın gösteren bu karikatür doları bira daha zayıflattı.

Federal devlet kapanabilir...

İkinci neden bu çarşamba günü ABD Federal devletinin kapanma ihtimali. 2026 bütçesinde borçlanma sınırı konusunda Kongrede Cumhuriyetçi ve Demokratlar anlaşamadığı için bazı kamu daireleri ABD'de kapanma riskiyle karşı karşıya. Çalışanları ücretsiz izne çıkacak. Büyük bir kriz değil ama biraz endişeyi artırdı. Bu da doları zayıflatan bir etken oldu. Doların zayıflaması altına yarıyor.

NATO ve Rusya gerilimi...



Üçüncü neden de NATO'yla Rusya arasındaki gerilim. Jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde hafta sonu Rusya'nın Ukrayna'ya ağır bir saldırısı eklendi. Bu da altını yukarı yönlü hareketlendiren diğer bir etken oldu'' değerlendirmesinde bulundu.

