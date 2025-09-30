Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin işgücü piyasasındaki son durumu gösteren Ağustos 2025 dönemine ait İşgücü İstatistiklerini yayımladı. Açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları, işsizlik oranının bir önceki aya göre yükseldiğini gösteriyor. Verilere göre, işsizlik oranı Ağustos ayında yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsiz sayısında kritik artış

15 yaş ve üzerindeki bireyleri kapsayan verilere göre, ülkedeki işsiz sayısı 2025 yılı Ağustos ayında önemli bir artış kaydetti. Bir önceki aya kıyasla 168 bin kişi artan işsiz sayısı, toplamda 3 milyon 44 bin kişiye ulaştı. Bu rakam, iş gücü piyasasına yeni katılan veya daha önce istihdamda olup işini kaybeden kişilerin sayısındaki yükselişi işaret ediyor. İşsizlik oranındaki 0,4 puanlık artış da bu tabloyu teyit eder nitelikte.

Cinsiyet bazında işsizlik oranları farkı koruyor

Ağustos 2025 dönemi işgücü istatistiklerinde, işsizliğin cinsiyetler arasındaki dağılımındaki dengesizlik de dikkat çekmeye devam etti. İşsizlik oranı, erkek nüfusta yüzde 6,8 olarak tahmin edilirken, kadınlarda ise yüzde 11,6 gibi belirgin şekilde daha yüksek bir seviyede ölçüldü.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 30 eşiğinde

TÜİK verilerinin en önemli göstergelerinden biri olan atıl işgücü oranı, yani geniş tanımlı işsizlik de yükseliş eğilimini sürdürdü. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan bu oran, Ağustos 2025’te bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 29,7 seviyesine çıktı. Bu oran, iş bulma umudunu kaybetmiş, kısa süreli çalışan veya tam potansiyeliyle çalışamayan büyük bir kitlenin varlığını göstererek, işgücü piyasasındaki yapısal sorunların ciddiyetini vurguluyor.

Ayrıca, zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak tahmin edildi. Bu yüksek atıl işgücü verileri, sadece dar tanımlı işsizliğin değil, aynı zamanda çalışma şartları ve işgücü potansiyelinin tam olarak kullanılamaması sorununun da çözüm beklediğini gösteriyor.