Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifelerini ilk imzaladığı Şubat ayında 100 bin doların altına doğru hızlı bir çekiliş yaşayan Bitcoin, Trump'un son hamlesinin ardından bir kez daha çok sert düştü.

Geçtiğimiz hafta 125 bin doların üzerine çıkan Bitcoin'in Trump'ın Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi getireceğini duyurduğu ilk anlarda 102 bin dolara kadar geri çekildi, ardından 110 bin dolar civarında işlem görmeye başladı.

Analiz şirketi Coinglass verilerine göre son 24 saatte 1,6 milyon yatırımcı tasfiye edildi, 19 milyar dolarlık pozisyon kapandı.



Kripto para piyasasında olan neydi?



''Yüzyılın En Kısa Süren Krizi: Kripto Piyasasında 12 Dakikalık Darbe'' başlıklı bir paylaşımda bulunan ekonomist Artunç Kocabalkan,

''Geçtiğimiz gün, küresel kripto piyasalarında tam olarak 12 dakika süren ancak etkisi milyarlarca doları bulan bir olay yaşandı.'' hatırlatmasında bulundu.

''Teknik terimlerle konuşmak mümkün ama biz bu yaşananı şöyle tanımlayalım'' diyen Kocabalkan,

''Sermayenin bir kısmı tatile çıkarılırken, diğer kısmı bayıltılarak soyuldu.

12 Dakikada yüzde 75 Çöküş:

Bazı coin’ler—adı lazım değil ama tanıyan bilir—hiçbir temel sebep olmaksızın yüzde 75’e varan değer kaybı yaşadı. Şaka değil, gerçek. Bu esnada emirler askıya alındı, borsalar "yoğunluk var" bahanesiyle devre dışı kaldı. Küçük yatırımcı ekranına baktığında tek görebildiği şey, kayıp hanesindeki rakamın büyümesiydi.

Kaldıraçlar Eridi, Umutlar Sıfırlandı:

Yüksek kaldıraçla işlem yapan binlerce yatırımcı, stop-loss bile koyamadan tasfiye oldu. O an ekran başında olanlar, piyasanın nasıl ‘bir elin düğmeye basmasıyla’ ters yüz olabileceğini canlı yayında izledi.

Büyük Oyuncuların Gecesi:

Piyasa çöküşüyle birlikte, "elleri kolları bağlanmış" küçük yatırımcıdan çıkan varlıklar, hızla toplanarak “güçlü eller”in kasasına aktı. Bu sadece bir fiyat hareketi değil, organize ve sistematik bir servet transferiydi.

Hala Vahşi Batı gibi...



Ve Her Şey 13 Dakika Sonra “Normale” Döndü:

Sanki hiçbir şey olmamış gibi, fiyatlar yükseldi. Bir saat sonra sosyal medyada sessizlik, analistlerde açıklama yok. Küçük yatırımcının tek dayanağı ise ekran başındaki kahvesi ve "bir gün döner" umudu.

Denetim Yok, Yükümlülük Yok, Etik? O da Ne?

Bu olay, kripto ekosisteminin hâlâ “Vahşi Batı” olmaktan çıkamadığını gösteriyor. Merkeziyetsizlik idealine sırtını yaslayan platformlar, pratikte tamamen merkezi güçlerce yönetiliyor. Ve maalesef bu güçler, hesap verme zorunluluğu hissetmiyor.

Sonuç:

Bu yaşanan; teknik bir arıza değil, ekonomik bir “çarpışma testi”.

Testin sonucunda küçük yatırımcılar cam kenarında otururken, emniyet kemerleri çözülmüş halde duvara çarptı.

Balinalar mı?

Onlar zaten airbag’li koltuklarında.

Tarih bir kez daha gösterdi:

Finansal okuryazarlık eksikliği, teknolojik karmaşayla birleştiğinde ortaya çıkan şey “yatırım” değil, “kurbanlık”tır.'' mesajı verdi.