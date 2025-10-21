Son Mühür- İktidarın ''Devrim'' olarak nitelendirdiği ve ''Devletin kasasından para çıkmadan'' yapıyoruz dediği köprü ve otoyollarla şehir hastaneleri gündemden düşmüyor.

''Döviz garantili köprü ve otoyol ödemeleri bütçeye nasıl ipotek koydu?'' sorusunu gündeme getiren iktisatçı İnan Mutlu,

''2028 yılına kadar Karayolları Genel Müdürlüğü harcadığı her 100 liranın 26/27 lirasını yandaş müteahhitlere aktaracak.

2022,2023 ve 2024'teki yüksek oranlar seçimlerin yüzü suyu hürmetineydi.

O dönemde tepkiyi azaltmak için geçiş ücretlerine düşük zamlar yapıp kalanı bütçeden ödediler.



Bu tablo bize şunu da gösteriyor.

2028'e kadar köprü ve otoyol geçiş ücretleri ciddi biçimde yüksek seyredecek.'' hatırlatmasında bulundu.

3 yılda tam 446 milyar TL...



İnan Mutlu'nun eleştirilerinden şehir hastanelerine ödenecek olan rakamlar da vardı.

''Şehir Hastaneleri de bütçenin kanını emmeye devam edecek.'' diyen İnan Mutlu,

''2025 yılında ayrılan ödenek 104,6 milyar lira ayrılmıştı.

-İlk 6 ayda ödenen 52,1 milyar ödendi-

2026 ve sonrası için ayrılan ödenekler:

2026- 137 milyar lira

2027- 149 miyar lira

2029- 160 milyar lira...'' mesajı verdi.