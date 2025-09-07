Son Mühür- Brent ham petrol vadeli işlemleri, zayıf ABD istihdam raporu ve OPEC+ üretim artışı beklentilerinin etkisiyle geçtiğimiz haftayı yüzde 2,2 düşüşle varil başına 65,50 dolardan kapanmıştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün yanı sıra Rusya ve diğer müttefiklerin de yer aldığı OPEC+, Pazar günü TSİ 12.30'da çevrimiçi bir toplantı düzenledi.

Suudi Arabistan'ın OPEC+ içinde pazar payını yeniden kazanmak için üretim artışını erkene almak istediği belirtiliyor.



Ne kadarlık üretim artışı bekleniyor...



Beklentiler OPEC+ üyelerinin Ekim ayında en az günlük 135.000 varil artması yönünde.

Ekonomist Ali Cenk Gözen,

''Eğer üretim artırılırsa, Uluslararası Enerji Ajansı’nın öngördüğü dördüncü çeyrek arz fazlası daha da büyüyebilir ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı güçlenebilir. Brent petrolde 65 dolara doğru geri çekilme görüyoruz. Goldman Sachs, gelecek yıl 50 doların altını öngörüyor.'' hatırlatmasında bulundu.