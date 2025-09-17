Son Mühür - Altın Küre sahibi Amerikalı oyuncu Patricia Crowley, 91 yaşında Los Angeles’ta yaşamını yitirdi. Vefatı, 92. yaş gününden yalnızca iki gün önce gerçekleşti. Oğlu ve Sony Pictures yöneticisi Jon Hookstratten, ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığını belirtti.

Patricia Crowley kimdir?

1953’te “Forever Female” filmiyle Altın Küre kazanan Patricia Crowley, 1960’larda “Please Don’t Eat the Daisies” dizisinde gazeteci Joan Nash karakteriyle 58 bölüm boyunca izleyiciyle buluştu. 1970’lerde “Police Story” ve “Joe Forrester” dizilerinde toplam 22 bölüm rol alan oyuncu, 1986’da “Dynasty” ile yeniden dikkat çekti.

Ayrıca “Falcon Crest” ve “Melrose Place” gibi yapımlarda da yer aldı. “Happy Days”, “Hawaii Five-O”, “Charlie’s Angels”, “The Love Boat”, “Murder, She Wrote” ve “Generations” gibi dizilerde konuk oyuncu olarak göründü. 1990’larda “Frasier”, “General Hospital” ve “Friends”te rol alan Crowley, 1997-2001 arasında yayınlanan “Port Charles” dizisinde 250’den fazla bölümde kamera karşısına geçti. 1989’da ise “Generations” dizisinde 65 bölüm yer aldı. 2000’li yıllarda “The Bold And The Beautiful”, “The Closer” ve “Cold Case” gibi dizilerde oynadı.

Son olarak 2012 yapımı “Mont Reve” filminde rol aldı. Crowley, Elvis Presley ve Johnny Carson’ın avukatı Ed Hookstratten ile evliliğinden Ann ve Jon adında iki çocuk sahibi oldu. Bu evliliğin ardından 1986’da yapımcı ve yönetmen Andy Friendly ile ikinci kez evlendi.