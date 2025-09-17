Son Mühür - Dünyanın en uzun direkt uçuşu için bilet satışları başladı. Çinli havayolu şirketi China Eastern Airlines, Şanghay ile Arjantin’in başkenti Buenos Aires arasında yeni bir sefer hattı açtığını açıkladı. Şirket, bu güzergahı “dünyanın en uzun direkt uçuşu” olarak lanse etti.

Tam 29 saat sürecek

CNN'in haberine göre, Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan (PVG) havalanan uçağın, Buenos Aires'teki Ministro Pistarini Uluslararası Havalimanı'na (EZE) varması yaklaşık 25,5 saat sürecek. Dönüş yolculuğunun ise 29 saate kadar uzayabileceği belirtiliyor. Uçuş sırasında Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde iki saatlik bir mola verilecek ve bu sürede yolcular uçaktan inebilecek. Bu nedenle sefer “direkt uçuş” statüsünde olsa da teknik olarak “aktarmasız” kabul edilmiyor. Her ne kadar şirket bu hattı “dünyanın en uzun direkt uçuşu” olarak tanımlasa da, havacılık uzmanları bu unvanın 18 saati aşan Singapur-New York seferiyle Singapore Airlines’a ait olduğunu belirtiyor.

Ne zaman başlayacak?

China Eastern Airlines, bu uçuşun “dünyanın tam karşı kutuplarında yer alan iki kenti birbirine bağlayan ilk ticari sefer” olacağını açıkladı. Şirketin belirttiğine göre, alışılmışın dışındaki bu güzergâh Antarktika’ya yakın bölgelerden geçerek toplam seyahat süresini yaklaşık 4 saat kısaltacak. Şanghay-Buenos Aires hattında geniş gövdeli Boeing 777-300ER tipi uçaklar kullanılacak ve seferlerin 4 Aralık’tan itibaren haftada iki kez düzenlenmesi planlanıyor.

Hava İpek Yolu

Havayolu şirketi, bu yeni hattın Asya-Pasifik ile Güney Amerika arasında modern bir "Hava İpek Yolu" oluşturma açısından stratejik bir adım olduğunu vurguluyor. Uçuş karşılaştırma platformu Skyscanner verilerine göre, Air France ve Lufthansa'nın sunduğu en hızlı Şanghay–Buenos Aires uçuşları Paris veya Amsterdam aktarmalı olarak yaklaşık 31 saat sürüyor.

Yeni hat her ne kadar “dünyanın en uzun uçuşu” iddiasıyla öne çıkarılsa da, pek çok yolcu daha kısa süreli uçuşları tercih ediyor. Bu doğrultuda, Avustralya’nın önde gelen havayolu şirketi Qantas, uzun mesafeli yolculuklarda konforu artırmak amacıyla "Project Sunrise" adlı projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket, uzun süredir planladığı 10 bin millik Sydney–Londra arası aktarmasız uçuş için çalışmalarına devam ediyor.